Перша партія з нового заводу. Rheinmetall почав постачати Україні новітні снаряди

Боєприпаси RH1412 сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм та відзначаються великою дальністю стрільби і високою ефективністю

До ЗСУ вперше надійшли артилерійські снаряди RH1412, виготовлені на новому підприємстві Rheinmetall у Нижній Саксонії

Німецький оборонний концерн Rheinmetall уперше поставив Україні артилерійські боєприпаси, виготовлені на новому заводі Werk Niedersachsen у місті Унтерлюс (федеральна земля Нижня Саксонія). Про це повідомила компанія Rheinmetall, пише «Главком».

«Вперше до Збройних сил України постачаються снаряди з нового заводу Werk Niedersachsen. Снаряди RH1412 – це найновіший продукт в артилерійському портфоліо Rheinmetall», – йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що боєприпаси RH1412 сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм та відзначаються великою дальністю стрільби і високою ефективністю. Перша партія з нового підприємства включає невелику п'ятизначну кількість снарядів, а також порохові заряди, вироблені на інших заводах концерну.

«Більше половини замовлення вже поставлено. Решту снарядів та порохових зарядів мають доставити до кінця 2026 року», – повідомили в Rheinmetall.

У компанії наголосили, що раніше боєприпаси для України постачалися з інших підприємств виробничої мережі концерну.

Також Rheinmetall заявив про подальше розширення виробництва. «Щоб задовольнити зростаючий попит на сучасні 155-мм снаряди та порохові заряди, Rheinmetall продовжує значні інвестиції в розширення потужностей існуючих підприємств та створення нових виробничих майданчиків», – зазначили в компанії.

У концерні додали, що з 2022 року активно нарощують виробництво боєприпасів і планують до 2030 року випускати близько 1,5 млн артилерійських снарядів калібру 155 мм щороку.

Нагадаємо, Україна уклала новий контракт із німецькою оборонною компанією Rheinmetall на виробництво артилерійських снарядів та порохових зарядів. Боєприпаси виготовлятимуть у Європі, а виробництво вже стартувало.