Як пересічні американці відреагували на поведінку Трампа на зустрічі з Зеленським

Трамп дорікав Зеленському нібито за невдячність та неготовність до миру

У коментарях люди висловлюють підтримку Україні

Напередодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка: зокрема, американська сторона закидала президентові України, що він не хоче миру, дорікала за невдячність і навіть питала, чому він не у діловому костюмі. «Главком» дослідив, якою була реакція американців на поведінку їхнього президента.

У коментарях до публікації на офіційних сторінках Білого дому з твердженням America First («Спочатку – Америка») люди пишуть «Це ганьба для Сполучених Штатів», висловлюють підтримку Україні, та навіть називають нинішню адміністрацію «окупантами у Білому домі».

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Щодо тверджень віцепрезидента Венса про нібито невдячність Зеленського, то користувачі радять провести фактчекинг – адже президент України «завжди висловлював вдячність Сполученим Штатам».

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У деяких коментаторів на аватарці можна побачити кольори українського прапору.

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Один з дописувачів навіть зауважує, що вчора в Овальному кабінеті дійсно був президент, «але це не Дональд Трамп».

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Нагадаємо, напередодні, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.

Дональд Трамп після зустрічі заявив, що Зеленський нібито «не готовий до миру, якщо у ньому бере участь Америка». Проте президент України пояснив, що його зачепили деякі вислови Трампа та його радників про Україну та війну. «Коли великі політики кажуть, що Україна майже знищена, наші солдати біжать, втрачено мільйони людей, а президент диктатор – яка має бути реакція? І справа не в мені. Де ж тоді дружба між США та Україною?», – сказав Володимир Зеленський.