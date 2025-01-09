Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готують санкції проти «тіньового флоту» РФ

Наразі невідомо які санкції Байден запровадить в останні дні свого правління

Президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

Адміністрація Байдена також готує нову військову допомогу Україні в розмірі $500 млн, яка міститиме ракети ППО, боєприпаси класу «повітря-земля» і допоміжне обладнання для винищувачів F-16.

Повернення Трампа до Білого дому 20 січня породило розмови про дипломатичне врегулювання, яке покладе край агресії РФ, однак швидкий мир може обійтися Україні дорого.

Радники Трампа висунули пропозиції щодо припинення війни, які фактично призвели б до передачі значної частини країни Росії в осяжному майбутньому. Помічники Байдена кажуть, що хочуть поставити Україну в найвигідніше становище на полі бою, щоб отримати важелі впливу для можливих переговорів із Росією цього року.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

До слова, суд конфіскував дві квартири російського підприємця Віктора Перевалова в Майамі в американському штаті Флорида. Загальна вартість нерухомості оцінюється у $1,8 млн. У відомстві назвали таке рішення результатом розгляду позову, поданого у лютому 2024 року. Воно набуло чинності 7 січня.