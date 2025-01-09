Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готують санкції проти «тіньового флоту» РФ
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо які санкції Байден запровадить в останні дні свого правління

Президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

Адміністрація Байдена також готує нову військову допомогу Україні в розмірі $500 млн, яка міститиме ракети ППО, боєприпаси класу «повітря-земля» і допоміжне обладнання для винищувачів F-16.

Повернення Трампа до Білого дому 20 січня породило розмови про дипломатичне врегулювання, яке покладе край агресії РФ, однак швидкий мир може обійтися Україні дорого.

Радники Трампа висунули пропозиції щодо припинення війни, які фактично призвели б до передачі значної частини країни Росії в осяжному майбутньому. Помічники Байдена кажуть, що хочуть поставити Україну в найвигідніше становище на полі бою, щоб отримати важелі впливу для можливих переговорів із Росією цього року.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США під час спільного засідання завершили формальну процедуру сертифікації результатів президентських виборів, проведених у листопаді, офіційно затвердивши перемогу Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Таким чином, законодавці офіційно підтвердили, що обраний президент США Дональд Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс отримали 312 голосів виборців. Камала Гарріс як кандидатка у президенти від Демократичної партії отримала 226 голосів.

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

До слова, суд конфіскував дві квартири російського підприємця Віктора Перевалова в Майамі в американському штаті Флорида. Загальна вартість нерухомості оцінюється у $1,8 млн. У відомстві назвали таке рішення результатом розгляду позову, поданого у лютому 2024 року. Воно набуло чинності 7 січня.

Читайте також:

Теги: санкції росія США Джозеф Байден військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після бою оператори ССО виявили у солдата КНДР радіостанцію «Азарт», детектор дронів та посвідчення
Сили спецоперацій знищили групу військових КНДР в Курській області
7 сiчня, 09:45
Росіяни захопили Іванівку та село Шевченко
Окупанти активізувалися на Харківщині – DeepState
7 сiчня, 06:45
SpaceX активно проводила запуски у минулому році
США попередили про велику загрозу для американської космонавтики
6 сiчня, 12:56
«Наш 2024-й. Кожен його день здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає»
Подружжя Зеленських звернулося до українців напередодні Нового року
31 грудня, 2024, 19:23
Триває 1042-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
31 грудня, 2024, 07:44
Долінце наголосив: навіть після того, як було зрозуміло, що пасажирський літак підбито зенітною ракетою, росіяни не надали йому жодної допомоги
Авіакатастрофа в Казахстані: експерт пояснив, чому росіяни сплутали літак з дроном
30 грудня, 2024, 02:17
До Квона, а також компанію Terraform labs визнано відповідальними за цивільними звинуваченнями у шахрайстві
Чорногорія екстрадує «короля криптовалюти» до США
27 грудня, 2024, 23:48
Трамп призначив 80-річного генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та РФ
Спецпредставник Трампа з питань України може відвідати Москву – Bloomberg
18 грудня, 2024, 10:59
Обраний президент США збирається зв'язатися з Путіним для припинення російської агресії
Трамп заявив про «невеликий прогрес» у припиненні війни в Україні
16 грудня, 2024, 19:34

Економіка

Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters
Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини
Фіцо заявив, що домовився з Путіним про газ для Словаччини
Azerbaijan Airlines призупиняє рейси до Казані на невизначений термін
Azerbaijan Airlines призупиняє рейси до Казані на невизначений термін
Bloomberg назвав проблеми, які чекають на економіку РФ у 2025 році
Bloomberg назвав проблеми, які чекають на економіку РФ у 2025 році
Найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти «тіньового флоту» Росії
Найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти «тіньового флоту» Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
65K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
21K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
16K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського
16K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua