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Прем'єр-міністр Молдови відповів, чи планує країна вступати в НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем'єр-міністр Молдови відповів, чи планує країна вступати в НАТО
Тофан: Молдова не планує вступати до НАТО та хоче залишатися нейтральною
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан зауважив, що Росія веде проти країни активну гібридну війну

Молдова не планує вступати до НАТО, а всі подібні заяви є частиною російської пропаганди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Васіле Тофан в інтерв'ю Bloomberg перед візитом на Генеральну Асамблею ООН, передає «Главком».

За його словами, Москва навмисно просуває нарaтив про прагнення Кишинева приєднатися до Північноатлантичного альянсу, щоб посіяти серед громадян страх перед прозахідним вектором та залякати їх нібито втягуванням Молдови у війну в Україні.

Очільник уряду наголосив, що Росія веде проти Молдови активну гібридну війну, намагаючись першочергово втручатися у виборчі процеси. Країна, яка розташована між Румунією та Україною, регулярно потерпає від наслідків російського вторгнення: відключень світла, кібератак та інцидентів із дронами, один з яких на початку вересня затримав виліт Володимира Зеленського з Кишинева.

Попри ці виклики, Васіле Тофан підкреслив, що Молдові вдалося протистояти загрозам, завдяки чому країна має цінний досвід для Заходу, а сам він став одним із головних опонентів Володимира Путіна в регіоні. Прем'єр запевнив, що уряд зосереджений на виконанні всіх вимог Єврокомісії для досягнення мети – повноцінного вступу до Європейського Союзу до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Росія може використати війну проти України для розширення гібридних атак на Європу, а слабка реакція США створює ризик подальшої ескалації. Про це пише оглядач Девід Ігнатіус у The Washington Post.

Автор описав сценарій військової симуляції, яку провели за участю чинних членів Конгресу США, а також колишніх американських військових, дипломатів і розвідників. Умовна подія розгортається у 2028 році: війна Росії проти України залишається кровопролитним тупиком, після чого Москва вирішує скористатися ситуацією для подальшого розколу Європи та атакує Молдову.

Як відомо, Молдова регулярно фіксує прольоти російських та іранських ракет і безпілотників через свій повітряний простір. За даними молдовського Міноборони, з 2022 року таких випадків було 60, а у 28 із них на території країни знаходили уламки ракет або дронів. 

Теги: Молдова НАТО

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