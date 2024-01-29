Північна Корея заявила про запуск нових крилатих ракет

У випробуванні брали участь дві ракети

КНДР запускала нові ракети з підводних човнів

Північна Корея заявила про успішне випробування 28 січня двох нових стратегічних крилатих ракет Pulhwasal-3-31, запущених із морської платформи. Про це пише Yonhap.

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Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) повідомило, що нова стратегічна крилата ракета Pulhwasal-3-31 пролетіла над Японським морем близько 2 годин 4 хвилин і «точно вразила задані цілі».

У випробуванні брали участь дві ракети.

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Крилаті ракети Pulhwasal-3-31 («вогняна стріла» - ред.) літають низько та маневрують, що дозволяє їм краще уникати протиракетної оборони.

За запуском ракет спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Також він розглянув проект будівництва атомного підводного човна, повідомили державні ЗМІ в понеділок.

Кім Чен Чен Ин підкреслив, що «розробка ядерної зброї військово-морського флоту є актуальним завданням часу та основною вимогою для створення державних ядерних стратегічних сил».

Yonhap нагадує, що у вересні минулого року Північна Корея представила перший тактичний атомний підводний човен, здатний завдати ядерного удару. Тоді Кім оголосив про плани збудувати більше підводних човнів, у тому числі атомну субмарину.

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Нагадаємо, 25 січня Північна Корея заявила, що випробувала свою нову стратегічну крилату ракету. Ракета під назвою Pulhwasal-3-31 перебуває на стадії розробки. Пхеньян стверджує, що випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн. Зазначається, що випробування ракети також були частиною процесу оновлення системи озброєння країни.

Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.

Як повідомлялося, США занепокоєні через те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь «смертоносну акцію» проти Південної Кореї.