Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея заявила про запуск нових крилатих ракет

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Північна Корея заявила про запуск нових крилатих ракет
У випробуванні брали участь дві ракети
фото: Yonhap

КНДР запускала нові ракети з підводних човнів

Північна Корея заявила про успішне випробування 28 січня двох нових стратегічних крилатих ракет Pulhwasal-3-31, запущених із морської платформи. Про це пише Yonhap.

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) повідомило, що нова стратегічна крилата ракета Pulhwasal-3-31 пролетіла над Японським морем близько 2 годин 4 хвилин і «точно вразила задані цілі».

У випробуванні брали участь дві ракети.

Крилаті ракети Pulhwasal-3-31 («вогняна стріла» - ред.) літають низько та маневрують, що дозволяє їм краще уникати протиракетної оборони.

За запуском ракет спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Також він розглянув проект будівництва атомного підводного човна, повідомили державні ЗМІ в понеділок.

Кім Чен Чен Ин підкреслив, що «розробка ядерної зброї військово-морського флоту є актуальним завданням часу та основною вимогою для створення державних ядерних стратегічних сил».

Yonhap нагадує, що у вересні минулого року Північна Корея представила перший тактичний атомний підводний човен, здатний завдати ядерного удару. Тоді Кім оголосив про плани збудувати більше підводних човнів, у тому числі атомну субмарину.

Нагадаємо, 25 січня Північна Корея заявила, що випробувала свою нову стратегічну крилату ракету. Ракета під назвою Pulhwasal-3-31 перебуває на стадії розробки. Пхеньян стверджує, що випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн. Зазначається, що випробування ракети також були частиною процесу оновлення системи озброєння країни.

Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.

Як повідомлялося, США занепокоєні через те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь «смертоносну акцію» проти Південної Кореї

Читайте також: Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Теги: ядерна зброя ракета Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США
Чи врятують росіян північнокорейські ракети?
11 сiчня, 15:54
На всесвітньому економічному форумі у Давосі експерти намагались знайти рішення для багатьох світових проблем
Три виклики для глобальної економіки
24 сiчня, 16:00
Росія била по Україні північнокорейськими ракетами 30 грудня та 2 січня 2023 року
Росія обстрілювала Україну північнокорейськими балістичними ракетами – Білий дім
4 сiчня, 20:54
Очікується, що Кім активізує випробування зброї у 2024 році напередодні президентських виборів у США в листопаді
Кім Чен Ин наказав військовим «дотла знищити» США та Південну Корею за однієї умови
1 сiчня, 08:19
Дональд Трамп
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
15 сiчня, 06:58
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
США відреагували на можливі випробування дронів КНДР для ядерної зброї
20 сiчня, 05:50
Озброєння КНДР може бути неефективне через успіхи систем ППО Patriot
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
22 сiчня, 14:31
США засуджують експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет
Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР – Білий дім
10 сiчня, 03:20
Міністерка закордонних справ КНДР зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
Глава МЗС Північної Кореї відвідає Росію: яка мета візиту
15 сiчня, 06:36

Політика

Північна Корея заявила про запуск нових крилатих ракет
Північна Корея заявила про запуск нових крилатих ракет
Затримання гурту «Бі-2» в Таїланді. Росія має намір розправитися над артистами, що критикують війну
Затримання гурту «Бі-2» в Таїланді. Росія має намір розправитися над артистами, що критикують війну
Міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ
Міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ
Чи підтримають республіканці угоду, що розблокує допомогу Україні: відповідь Сенату
Чи підтримають республіканці угоду, що розблокує допомогу Україні: відповідь Сенату
ЄС підірве економіку Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні – FT
ЄС підірве економіку Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні – FT
У Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів: результати
У Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів: результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
80K
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
28K
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
14K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
13K
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
9784
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters

Новини

Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua