Директор ЦРУ прилетів до Москви на стратегічному літаку замість урядового: названо можливу причину

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви на військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III

Американський стратегічний літак здатний перевозити до 77 тонн вантажу та має системи захисту від зенітних ракет

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф 25 серпня прибув до Москви на стратегічному військово-транспортному літаку C-17 Globemaster III. Для поїздки американського високопосадовця могли використати урядові літаки, однак обрали значно потужніший військовий борт. Про це повідомляє Defense Express, передає «Главком».

Що відомо про C-17

C-17 Globemaster III – стратегічний військово-транспортний літак Військово-повітряних сил США. Він може перевозити до 77,5 тонни вантажу, а максимальна злітна маса становить близько 265 тонн.

За корисного навантаження 75 тонн літак здатний долати без дозаправлення близько 4400 км. C-17 призначений для перевезення особового складу, техніки та іншого вантажу, зокрема в райони, де існують підвищені ризики для авіації.

Літак обладнаний системами протидії зенітним ракетам. Такі борти американські високопосадовці вже використовували під час поїздок до небезпечних районів, зокрема Афганістану.

Навіщо для візиту знадобився C-17

Однією з можливих причин називають необхідність доставити до Москви автомобілі для американської делегації. C-17 може перевозити близько десяти автомобілів, зокрема броньованих.

Це дозволяє американській стороні доставити власний транспорт для високопосадовців і не покладатися лише на автомобілі дипломатичного представництва США в Росії.

У Москві під час візиту Реткліффа помітили кортеж дипломатичних автомобілів у супроводі поліції. Водночас припущення про те, що машини могли доставити саме C-17, не має офіційного підтвердження.

Літак приземлився в аеропорту «Внуково» близько 10:00 25 серпня, а приблизно о 19:00 вилетів назад.

Офіційна мета візиту директора ЦРУ до Москви не розголошувалася. Водночас незвичайний вибір літака привернув увагу через його значні транспортні можливості та системи захисту.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів близько восьми з половиною годин. У Кремлі заявили, що поїздка була пов’язана зі встановленням контактів між спецслужбами США та Росії.