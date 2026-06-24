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Вірменія поїде на форум з відбудови України попри тиск Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вірменія поїде на форум з відбудови України попри тиск Росії
У Кремлі проводять паралелі між європейськими амбіціями Вірменії та України
фото з відкритих джерел

Григорян очолить вірменську делегацію на форумі в Гданську на тлі тиску Москви

Вірменія направить на Форум з відновлення України в польському Гданську секретаря Ради безпеки Армена Григоряна, тоді як Росія посилює торговельний тиск на Єреван через його зближення з Євросоюзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Хто представлятиме Вірменію в Гданську

Форум з відновлення України (URC 2026) відбудеться у польському Гданську 25–26 червня, співорганізатори заходу – Польща та Україна. На форумі планують обговорювати фінансову, інфраструктурну та оборонну підтримку відбудови України. До участі мають приєднатися делегації майже ста країн. Вірменію на форумі представлятиме секретар Ради безпеки Армен Григорян – про це повідомили в його апараті. Поїздка підкреслює поступовий відхід Єревана від Москви.

Раніше «Главком» писав, що українську делегацію на конференції очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

ЄС посилює підтримку Вірменії

Паралельно Європейський союз готує кроки, які мають пом'якшити наслідки російських обмежень для вірменської економіки. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен раніше цього місяця назвала експортні заборони Москви проявом економічного примусу і повідомила про понад 50 млн євро допомоги, а також про домовленість про створення спільної робочої групи ЄС – Вірменія.

За інформацією Bloomberg, фон дер Ляйен відвідає Вірменію наступного тижня, а 5 липня до Єревана прибуде єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

Чому Росія тисне на Єреван

Россільгоспнагляд із 30 травня запровадив обмеження на ввезення вірменських товарів, які згодом поширили майже на всю продовольчу продукцію, квіти, алкоголь, насіння та добрива. Детальніше про ці обмеження «Главком» розповідав наприкінці травня.

Економіка Вірменії, яка значною мірою залежить від торгівлі з Росією, опинилася під ударом цих обмежень, а в Єревані заявляють, що вони мають політичну мотивацію. Торговельна суперечка супроводжувала парламентські вибори 7 червня, на яких партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна набрала 49,81% голосів, що забезпечило йому третій поспіль термін на посаді, обійшовши проросійську опозицію, яка закликала до союзу з Москвою.

У Кремлі проводять паралелі між європейськими амбіціями Вірменії та України, на яку Росія повномасштабно напала у лютому 2022 року. Президент Росії Володимир Путін у травні попередив Єреван, що йому слід «пам'ятати про деякі обставини, важливі і для нас, і для наших партнерів».

До слова, Росія ще у травні оголосила про обмеження ввезення вірменських товарів на тлі курсу Єревана на зближення з ЄС. 

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Теги: росія Європейський Союз Юлія Свириденко Україна Єреван Вірменія путін вибори Польща Єврокомісар обмеження

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