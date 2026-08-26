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Польща направила 28 танків до кордону з РФ – Міноборони країни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща направила 28 танків до кордону з РФ – Міноборони країни
Посилення цього напрямку має стратегічне значення для Польщі, оскільки регіон має значну військову присутність Росії
фото: 9-та бронекавалерійська бригада

Техніка посилить 16-ту механізовану дивізію, яка дислокується на північному сході Польщі біля Калінінградської області

Польща отримала нову партію з 28 південнокорейських танків K2, які мають посилити 16-ту механізовану дивізію польської армії. Вона дислокується на північному сході країни, неподалік кордону з Росією та Калінінградської області. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

«28 танків K2 прибули до Польщі. Вони посилять 16-ту дивізію», – написав Косіняк-Камиш. Йдеться про нову партію техніки, яку Польща закуповує в Південній Кореї для модернізації та посилення власних сухопутних військ. Танки K2 Black Panther виробляє південнокорейська компанія Hyundai Rotem.

Де розмістять танки

28 машин передадуть до складу 16-ї Поморської механізованої дивізії. Її підрозділи розташовані в північно-східній частині Польщі, зокрема в районах поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. Посилення цього напрямку має стратегічне значення для Польщі, оскільки Калінінградська область є російським анклавом, розташованим між Польщею та Литвою. Регіон має значну військову присутність Росії.

Водночас передача танків не означає, що Польща терміново перекинула бронетехніку безпосередньо на лінію кордону. Йдеться про планове посилення дивізії в рамках масштабної програми переозброєння польської армії.

Польща закуповує сотні K2

Польща почала масштабне переозброєння сухопутних військ після початку повномасштабної війни Росії проти України. У межах контрактів із Південною Кореєю країна закуповує танки K2, самохідні гаубиці K9, реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo та винищувачі FA-50. Перші K2 почали надходити до польської армії ще у 2022 році. Загалом Варшава планує отримати сотні таких машин.

Окремо Польща розвиває власну версію танка – K2PL. Вона має бути адаптована до вимог польської армії та містити більше компонентів польського виробництва.

За словами Косіняка-Камиша, наступні поставки мають посилити польські сухопутні війська ще більше. Польська влада розглядає модернізацію армії як один із ключових напрямів зміцнення східного флангу НАТО. Варто нагадати, що Росія розпочала нову кампанію диверсій проти підприємств оборонної промисловості у країнах Європи та дедалі частіше залучає до таких операцій членів місцевих злочинних угруповань.

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Теги: танки Польща Калінінград

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