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Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента

Христина Петренко
glavcom.ua
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України
Фото: Євгенія Кравчук

Раніше Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи Європейської народної партії (EPP)

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – новий президент. Ним став грецький політик Теодорос Руссопулос. Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу»).

«Січнева сесія ПАРЄ офіційно стартувала. І вже перші новини: Теодорос Руссопулос – новий президент Парламентської асамблеї Ради Європи... Він був єдиним кандидатом», – написала Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

До цього, за її словами, грецький політик Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи EPP і головою комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента фото 1

«Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України. Про це свідчать його голоси в рамках асамблеї на засудження російської агресії, а також його участь в Ad hoc комітеті зі становища дітей України, засідання якого відбулося в грудні минулого року в Парижі», – додала Кравчук. 

Теодорос Руссопулос
Теодорос Руссопулос
фото з відкритих джерел
Теодорос Руссопулос – грецький політик. Він був державним міністром та прессекретарем уряду від 7 березня 2004 до 23 жовтня 2008 року, а також одним з найближчих помічників прем'єр-міністра Костаса Караманліса. У жовтні 2008 року він залишив свою міністерську посаду у зв'язку зі звинуваченнями в причетності до скандалу. Згодом всі парламентські комітети і суд дійшли до висновку, що Руссопулос не брав жодної участі в цьому питанні. Проте політична шкода його репутації підштовхнула його до відставки.

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Теги: депутат ПАРЄ президент Євгенія Кравчук

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