Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента

Раніше Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи Європейської народної партії (EPP)

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – новий президент. Ним став грецький політик Теодорос Руссопулос. Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу»).

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«Січнева сесія ПАРЄ офіційно стартувала. І вже перші новини: Теодорос Руссопулос – новий президент Парламентської асамблеї Ради Європи... Він був єдиним кандидатом», – написала Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

До цього, за її словами, грецький політик Теодорос Руссопулос був віцепрезидентом групи EPP і головою комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

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«Новий президент ПАРЄ займає чітку позицію на підтримку України. Про це свідчать його голоси в рамках асамблеї на засудження російської агресії, а також його участь в Ad hoc комітеті зі становища дітей України, засідання якого відбулося в грудні минулого року в Парижі», – додала Кравчук.

Теодорос Руссопулос фото з відкритих джерел