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Повернення Курської області під контроль Росії може зайняти рік – The Washington Post

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Повернення Курської області під контроль Росії може зайняти рік – The Washington Post
фото з вільних джерел

Деякі російські аналітики висловлювали побоювання, що відвоювання захопленої українськими військами території може зайняти багато часу, 

Прорив українських військ углиб території РФ у Курській області став серйозним викликом для президента Володимира Путіна та російської влади.  Як зазначає The Washington Post, атака на Курськ застала російську оборону зненацька, яка була слабо укомплектована та, схоже, нічого не знала про підготовку українських сил. 

«Це провал всієї системи розвідки, і оскільки Путін несе за це відповідальність, то зрозуміло, що це удар по Путіну»,  – зазначив політичний аналітик Сергій Марков.

Деякі російські аналітики висловлюють побоювання, що відвоювання захопленої українськими військами території може зайняти багато часу, якщо повномасштабний контрнаступ російських підкріплень затягнеться. В такому випадку українські бригади зможуть закріпитися на укріплених позиціях, що дасть Києву потужний козир на майбутніх переговорах.

Успішна операція на російській землі має велике психологічне значення для України, піднімаючи бойовий дух військ та цивільного населення, а також демонструючи слабкість та неефективність російської армії.

Журналісти The Washington Post також підкреслили, що успішна операція на російській землі – після більш ніж двох років бойових дій майже виключно на території України – мала психологічне значення для Києва, піднявши бойовий дух українських військ і цивільного населення, показавши Путіна і його армію немічними і неефективними.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. 

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 

Теги: путін населення контрнаступ

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