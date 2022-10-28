Головна Світ Політика
search button user button menu button

Представник Білого дому розповів, як має виглядати діалог між Україною та РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Представник Білого дому розповів, як має виглядати діалог між Україною та РФ
Росія вдається до ескалації у війні з Україною
фото з відкритих джерел

Володимир Путін не зацікавлений у діалозі з президентом Зеленським

Президент Володимир Зеленський як обраний лідер має визначати момент та умови для ведення переговорів із Росією – від імені народу України. Про це заявив у четвер під час брифінгу для журналістів у Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Якщо та коли прийде час вести переговори про мир – має бути рішенням президента Зеленського робити це, і (вести діалог – Ред.) на його умовах. Він є президентом України, суверенної держави», – наголосив представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що коли настане час вести переговори, президент Зеленський, якого обрав народ України, говоритиме від його імені.

«Він (президент України – ред.) має визначати, яким повинен бути успіх, він має визначати, як повинна виглядати перемога, і він має визначати, коли настане час для переговорів», – зауважив Кірбі.

З іншого боку, за його словами, Путін демонструє протилежну своїм же заявам позицію. Він не зацікавлений у діалозі з президентом Зеленським та лише вдається до ескалації у війні з Україною.

Що стосується ролі США у можливому діалозі між Москвою і Києвом, Кірбі підкреслив: «Ми від самого початку говорили: нічого про Україну без України».

Нагадаємо, США розробили план протидії, якщо Росія захопить західну зброю в Україні.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.

Читайте також:

Теги: США путін Володимир Зеленський війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські війська не будуть безпосередньо задіяні у військових діях в Україні
Білий дім повідомив, як вибори у США вплинуть на рівень підтримки України
19 жовтня, 16:55
У промові Путіна не було нічого нового
Його цілі не змінились: Білий дім відреагував на затяжну промову Путіна
Вчора, 23:54
США продовжують допомагати Україні у війні з РФ
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги: оголошено суму
Сьогодні, 04:58

Політика

Представник Білого дому розповів, як має виглядати діалог між Україною та РФ
Представник Білого дому розповів, як має виглядати діалог між Україною та РФ
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги: оголошено суму
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги: оголошено суму
Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною
Зеленський відзначив ключову роль Китаю у війні РФ з Україною
Стало відомо, коли Україна отримає системи Nasams від США
Стало відомо, коли Україна отримає системи Nasams від США
«Росія нав’язує дивні теорії змови», – представниця США стала на захист України
«Росія нав’язує дивні теорії змови», – представниця США стала на захист України
МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі
МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
33K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
33K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
25K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
25K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
25K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
26 жовтня, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту