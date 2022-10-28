Представник Білого дому розповів, як має виглядати діалог між Україною та РФ

Росія вдається до ескалації у війні з Україною

Володимир Путін не зацікавлений у діалозі з президентом Зеленським

Президент Володимир Зеленський як обраний лідер має визначати момент та умови для ведення переговорів із Росією – від імені народу України. Про це заявив у четвер під час брифінгу для журналістів у Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Якщо та коли прийде час вести переговори про мир – має бути рішенням президента Зеленського робити це, і (вести діалог – Ред.) на його умовах. Він є президентом України, суверенної держави», – наголосив представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що коли настане час вести переговори, президент Зеленський, якого обрав народ України, говоритиме від його імені.

«Він (президент України – ред.) має визначати, яким повинен бути успіх, він має визначати, як повинна виглядати перемога, і він має визначати, коли настане час для переговорів», – зауважив Кірбі.

З іншого боку, за його словами, Путін демонструє протилежну своїм же заявам позицію. Він не зацікавлений у діалозі з президентом Зеленським та лише вдається до ескалації у війні з Україною.

Що стосується ролі США у можливому діалозі між Москвою і Києвом, Кірбі підкреслив: «Ми від самого початку говорили: нічого про Україну без України».

Нагадаємо, США розробили план протидії, якщо Росія захопить західну зброю в Україні.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.