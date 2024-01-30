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Уряд затвердив законопроєкт про мобілізацію, ЗСУ уразили радіолокаційну станцію. Головне за 30 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд затвердив законопроєкт про мобілізацію, ЗСУ уразили радіолокаційну станцію. Головне за 30 січня
фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

Уряд затвердив новий законопроєкт про мобілізацію, Кабмін спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових, ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму. «Главком» склав добірку новин 30 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Уряд затвердив новий законопроєкт про мобілізацію

Сьогодні Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Як повідомили в Міноборони, коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами.

«Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних», – йдеться в повідомленні.

Україна отримала перші кошти від підсанкційних осіб

До державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн.

Йдеться про власні кошти ексчиновника часів Януковича Дмитра Ворони, який після 2014 року перейшов на бік Росії, а в грудні 2022 року став «сенатором» тимчасово захопленої території Запорізької області, та херсонського колаборанта Володимира Сальдо, а також фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових

Кабінет Міністрів ухвалив спрощення системи виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. Так, Міністерство оборони отримає спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Таке рішення дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. 

ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму

Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Кабмін призначив нового очільника Держпродспоживслужби

Уряд зробив деякі кадрові перестановки. Зокрема, головою Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів призначили Сергія Ткачука, який до цього був першим заступником голови відомства.

Сергій Ткачук народився 29 листопада 1983 року. У січні 2019 року став радником тодішнього голови Хмельницької обласної військової адміністрації Вадима Лозового. Потім працював заступником голови Хмельницької ОВА.

З жовтня 2023 року виконував обов'язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Теги: війна уряд мобілізація ЗСУ Кабмін

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