Федоров назвав найближчі місяці вирішальними у війні з Росією

Михайло Федоров: Україна перевершує ворога у дронових атаках

Міністр оборони Михайло Федоров на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив, що найближчі місяці є вирішальними у війні Росії проти України. За його словами, цю перевагу потрібно максимально використати, щоб примусити ворога до миру. За підсумками зустрічі партнери також оголосили про виділення Україні 4 млрд доларів нової допомоги – про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал очільника Міноборони.

Вирішальні місяці та перевага над ворогом

За словами Федорова, перевага Сил оборони простежується і на лінії фронту, і в ударах безпілотників по об'єктах ворога. Міністр додав, що саме найближчі місяці стануть визначальними для подальшого перебігу війни, тож наявну перевагу варто використати по максимуму, щоб змусити Кремль погодитися на справедливі умови миру.

На що підуть 4 млрд доларів

Більшість нових коштів партнери зосередили на трьох напрямах – програмі PURL і посиленні протиповітряної оборони, далекобійній артилерії та українських дронах:

майже 1 млрд доларів спрямують на механізм PURL, який забезпечує постачання ракет для систем Patriot. Найбільші внески зробили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Окрім цього, Берлін виділив додатково 200 млн доларів на програму JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot;

близько 540 млн доларів призначені на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Серед ключових донорів – Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург;

понад 1 млрд доларів інвестують у безпілотні системи: Велика Британія профінансує закупівлю 150 тис. українських дронів, Нідерланди – придбання крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія – морські безпілотники.

Партнери також продовжують інвестувати в засоби радіоелектронної боротьби, бойові машини піхоти та навчальні центри для українських військових. Окремо Федоров подякував президенту Володимиру Зеленському за лідерство у залученні міжнародної підтримки.

Нагадаємо, того ж дня під час відкриття засідання «Рамштайну» президент Зеленський заявив, що Україна має достатньо сильні інструменти, щоб змусити Росію рухатися до ситуації, коли дипломатія стане єдиним варіантом. До слова, напередодні Україна та Німеччина підписали оборонну угоду.