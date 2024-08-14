Атака на аеродром «Борисоглібськ»: з'явились супутникові фото

Дрони уразили технічно-експлуатаційну частину летовища, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків

Дрони уразили північно-західну частину летовища «Борисоглібськ»

Після нічної атаки українських дронів на військовому аеродромі «Борисоглібськ» у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, які є у розпорядженні «Схем», видно, що дрони уразили північно-західну частину летовища «Борисоглібськ» . Зокрема, зруйновані декілька ангарів.

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там розташована технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків. Загалом на аеродромі «Борисоглібськ» базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС РФ.

Як повідомлялося, Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

Також уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії.

До слова, Російське Міністерство оборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників. За даними оборонного відомства нібито всі 117 БпЛА вдалося збити.