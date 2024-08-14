Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Атака на аеродром «Борисоглібськ»: з'явились супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на аеродром «Борисоглібськ»: з'явились супутникові фото
Дрони уразили технічно-експлуатаційну частину летовища, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків
фото ілюстративне

Дрони уразили північно-західну частину летовища «Борисоглібськ»

Після нічної атаки українських дронів на військовому аеродромі «Борисоглібськ» у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Атака на аеродром «Борисоглібськ»: з'явились супутникові фото фото 1

На супутникових знімках Planet Labs за 14 серпня, які є у розпорядженні «Схем», видно, що дрони уразили північно-західну частину летовища «Борисоглібськ» . Зокрема, зруйновані декілька ангарів. 

Атака на аеродром «Борисоглібськ»: з'явились супутникові фото фото 2

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, там розташована технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків. Загалом на аеродромі «Борисоглібськ» базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС РФ.

Атака на аеродром «Борисоглібськ»: з'явились супутникові фото фото 3

Як повідомлялося, Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам. 

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

Також уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії.

До слова, Російське Міністерство оборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників. За даними оборонного відомства нібито всі 117 БпЛА вдалося збити.

Читайте також: Пріоритетна ціль – «Саваслейка». Чим важливий аеродром, який уразили ЗСУ
Теги: аеродром росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовець Північної Кореї потрапив під санкції Ради безпеки ООН ще у 2017 році
Росія запросила в гості головного розробника балістичних ракет Північної Кореї
Вчора, 10:41
За словами анонімного джерела в українській обороні, Росія може жорстко відреагувати на бойові дії у Курській області 
Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію
12 серпня, 09:37
Операція в Курській області та медалі на Олімпіаді у греко-римській боротьбі. Головне за 8 серпня
Операція в Курській області та медалі на Олімпіаді у греко-римській боротьбі. Головне за 8 серпня
8 серпня, 21:00
Наслідки ураження аеродрому «Морозовськ»
Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки
3 серпня, 18:15
Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року
3 серпня, 00:30
Суд вважав, що звільнення осіб, які обвинувачуються в ухиленні від мобілізації, не відповідає принципам та меті призначення покарання, а також суспільній необхідності
Вирок суду: відпускати на волю ухилянта буде зневажливим щодо військових
27 липня, 13:00
Більшість мобілізованих нині жінок-в’язнів потрапили у місця позбавлення волі за крадіжки та зберігання наркотиків
Вкрала дезодорант, торгувала екстазі... Історії жінок, які з тюрми пішли на війну Війна і право
25 липня, 10:00
На думку ветерана, тих, хто не хоче воювати, слід випустити за кордон
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
21 липня, 18:58
У столиці подорожчало таксі
У Києві підвищилися ціни на таксі
14 липня, 22:00

Соціум

Атака на аеродром «Борисоглібськ»: з'явились супутникові фото
Атака на аеродром «Борисоглібськ»: з'явились супутникові фото
Спецоперація на Курщині: ЗСУ розповіли, хто обороняв російський кордон
Спецоперація на Курщині: ЗСУ розповіли, хто обороняв російський кордон
Суджа під контролем ЗСУ (мапа)
Суджа під контролем ЗСУ (мапа)
У Франції розбились два військові літаки
У Франції розбились два військові літаки
Окупанти почали рити окопи в Курській області: супутникові фото
Окупанти почали рити окопи в Курській області: супутникові фото
Українські журналісти вперше приїхали в Курську область: репортаж
Українські журналісти вперше приїхали в Курську область: репортаж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Інтерв’ю Маска з Трампом: багато слів, мало сенсу
6106
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
4312
Білоруський прикордонник вкоротив собі віку на кордоні з Україною
3632
Найкрасивіші спортсменки Олімпіади: список від шанувальників (фото)

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Сьогодні, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Сьогодні, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua