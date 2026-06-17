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Прем'єрка Італії розкрила частину плану майбутніх переговорів з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єрка Італії розкрила частину плану майбутніх переговорів з Росією
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала критерії для майбутнього перемовника ЄС
скриншот з відео

Джорджа Мелоні хоче запропонувати Євросоюзу окремого представника, який стане голосом Брюсселя під час можливих контактів із Москвою

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про намір запропонувати кандидатуру спеціального перемовника від Європейського Союзу для майбутнього переговорного процесу між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву італійської прем'єрки за підсумками саміту G7.

Відповідну ініціативу вона планує офіційно представити вже найближчими днями на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Під час спілкування з журналістами на полях зустрічі «Групи семи» Мелоні підтвердила, що працює над пропозицією щодо окремого представника Євросоюзу, який братиме участь у дипломатичних зусиллях навколо російсько-української війни.

Водночас глава італійського уряду не назвала конкретного прізвища, однак окреслила головний критерій для майбутнього кандидата. За її словами, цю роль має отримати представник не найбільших держав Євросоюзу, а так званої країни середнього розміру.

Мелоні переконана, що такий підхід допоможе уникнути конкуренції між провідними європейськими столицями та зробить переговорний процес більш збалансованим.

Крім того, прем'єрка Італії повідомила про результати дискусій із президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7.

За її словами, учасникам зустрічі вдалося знайти спільне бачення з американським лідером з низки питань, пов'язаних із війною в Україні. Водночас Мелоні застерегла, що таку єдність позицій не варто сприймати як гарантовану. «Не можна завжди сприймати це як даність», – зазначила вона.

Очікується, що офіційну пропозицію щодо кандидатури майбутнього представника ЄС Мелоні представить уже цього тижня під час саміту Європейського Союзу, який відбудеться 18-19 червня в Брюсселі.

Ініціатива з'явилася на тлі дискусій про необхідність більш активної ролі Євросоюзу в можливих переговорах про завершення війни. Європейські лідери неодноразово наголошували, що будь-які рішення, які стосуються безпеки континенту та майбутнього України, не можуть ухвалюватися без участі ЄС.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта, за даними західних ЗМІ, намагався налагодити неофіційний канал зв'язку з Кремлем для обговорення перспектив майбутніх переговорів. Водночас низка європейських держав виступає за створення окремого переговорного механізму, який дозволить Брюсселю відігравати більш помітну роль у дипломатичному процесі навколо війни Росії проти України.

Теги: росія Італія Європейський Союз переговори Джорджа Мелоні

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