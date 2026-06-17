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Таємні переговори за спиною України? Голова Євроради налагодив канал зв'язку з Кремлем

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Таємні переговори за спиною України? Голова Євроради налагодив канал зв'язку з Кремлем
Голова Євроради обговорив із Кремлем можливі переговори щодо України
фото: Bloomberg

Представник Антоніу Кошти вже двічі контактував із наближеним до Путіна чиновником, намагаючись підготувати ґрунт для майбутнього діалогу

Президент Європейської ради Антоніу Кошта намагається встановити неофіційний канал зв'язку з Кремлем для обговорення перспектив припинення війни в Україні. З цією метою його найближчий радник уже провів кілька контактів із представником російської влади, наближеним до президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Таємний канал зв'язку з Кремлем

За інформацією агентства, головний радник Кошти провів дві розмови з високопоставленим російським чиновником із близького оточення Путіна. Основною метою таких контактів є створення умов для можливих серйозних переговорів між сторонами у майбутньому.

Ні пресслужба президента Європейської ради, ні Кремль офіційно не підтвердили ці контакти. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію Bloomberg.

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Водночас видання зазначає, що лідери Німеччини, Франції та Великої Британії також проводили окремі консультації щодо можливої стратегії залучення Росії до переговорного процесу. При цьому європейські партнери планують координувати свої дії з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначає Bloomberg, Європейський Союз прагне гарантувати собі місце за столом майбутніх переговорів після того, як минулого року президент США Дональд Трамп відновив прямі контакти з Володимиром Путіним.

Кремль не відмовляється від ультиматумів

Попри спроби окремих європейських лідерів знайти дипломатичний вихід із війни, Кремль продовжує демонструвати жорстку позицію. За даними Bloomberg, російський диктатор наразі відкидає заклики до припинення вогню та висуває неприйнятні для Києва умови.

Зокрема, Москва вимагає від України передати під контроль РФ усю територію Донецької області, включно з районами, які російська армія досі не змогла окупувати. Крім того, Кремль виступає проти будь-якої присутності європейських військових на українській території.

Україна такі вимоги категорично відкидає. Водночас Путін продовжує звинувачувати Європейський Союз у нібито провокуванні війни через підтримку Революції Гідності у 2014 році та використання Мінських угод для переозброєння української армії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливої ролі російського олігарха Романа Абрамовича як посередника між Києвом і Москвою. За словами глави держави, бізнесмен ознайомився з українською позицією та пообіцяв передати її Кремлю, однак остаточні рішення щодо переговорів ухвалює виключно Володимир Путін.

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Теги: росія Україна Європейський Союз переговори

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