Скільки відсотків Донеччини під контролем України. Нові дані від ОВА

З останні пів року ворог вигриз 5% Донецької області

Зараз українські війська контролюють 45% Донецької області. За останні півроку ворог збільшив контроль лише на 5% території. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Донецької обласної військової обладміністрації Павло Кириленко.

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«З урахуванням нинішньої «плаваючої» лінії фронту та наступальними діями ворога з липня на Бахмутському та Авдіївському напрямках з певним їхнім просуванням зараз можна казати про 45% контрольованої нами території області», – розповів Кириленко.

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«Хоча бої відбуваються в межах Бахмута, цю територію навіть не можна назвати частиною міста. Це вже просто територія, тому що там зруйновано все», – додав він.

Зазначимо, що восени Україна контролювала 50% Донецької області. Проте Павло Кириленко розповів, що більшість областей, окупованих росіянами, перебувають навіть не не «під контролем ворога», а це просто території зі зруйнованими вщент населеними пунктами.

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