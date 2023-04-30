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Скільки відсотків Донеччини під контролем України. Нові дані від ОВА

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки відсотків Донеччини під контролем України. Нові дані від ОВА
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
фото: Павло Кириленко/facebook

З останні пів року ворог вигриз 5% Донецької області

Зараз українські війська контролюють 45% Донецької області. За останні півроку ворог збільшив контроль лише на 5% території. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Донецької обласної військової обладміністрації Павло Кириленко.

«З урахуванням нинішньої «плаваючої» лінії фронту та наступальними діями ворога з липня на Бахмутському та Авдіївському напрямках з певним їхнім просуванням зараз можна казати про 45% контрольованої нами території області», – розповів Кириленко.

Росіяни кинули на Схід України буквально всі сили, але не досягли і не можуть досягнути своєї мети захопити адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. 

«Хоча бої відбуваються в межах Бахмута, цю територію навіть не можна назвати частиною міста. Це вже просто територія, тому що там зруйновано все», – додав він.

Зазначимо, що восени Україна контролювала 50% Донецької області. Проте Павло Кириленко розповів, що більшість областей, окупованих росіянами, перебувають навіть не не «під контролем ворога», а це просто території зі зруйнованими вщент населеними пунктами.

Нагадаємо, що США спрогнозували, коли чекати контрнаступу України. На думку Вашингтона, саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо свого контрнаступу.

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Теги: Павло Кириленко Донеччина контрнаступ

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