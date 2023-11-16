Байден назвав зустріч із лідером Китаю реальним прогресом

Під час зустрічі було досягнуто «реального прогресу»

Президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном було досягнуто «реального прогресу». Про це він написав у соцмережі Х.

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«Я ціную розмову, яку мав сьогодні з президентом Сі, тому що я вважаю найважливішим, щоб ми чітко розуміли один одного, як лідер до лідера. Є критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу», – написав Байден.

Білий дім повідомляє, що лідери двох країн провели відверту та конструктивну дискусію з низки двосторонніх і глобальних питань. Крім того Байден і Сі обмінялися думками щодо питань, з яких є розбіжності.

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Нагадаємо, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. На початку переговорів лідери країн обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього стартувала закрита зустріч.

Раінше повідомлялося, що в центрі Сан-Франциско перед початком зустрічі президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна відбулися протести.

Президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін мали обговорити посилення комунікації та управління конкуренцією під час зустрічі. У Білому домі очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР. Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту тощо.