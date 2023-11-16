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Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Китайський лідер зробив підсумкову заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Китайський лідер зробив підсумкову заяву
Сі Цзіньпін вважає, що США мають підтримати возз'єднання Китаю та Тайваню
фото: AFP

Пекін сподівається, що США скасують односторонні санкції

Китай не планує перевершити або замінити США. Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із Джо Байденом, передає CNN.

«США постійно запроваджують заходи експортного контролю та односторонні санкції проти Китаю, це серйозно шкодить інтересам країни. Пекін сподівається, що США скасують односторонні санкції та забезпечать недискримінаційне ділове середовище для китайських компаній. Наше завдання ефективно вирішувати розбіжності, поважати принципи один одного, утримуватись від провокацій та разом нести відповідальність», – заявив Сі.

Лідер Китаю також сказав, що США мають підтримати неминуче мирне возз'єднання материкового Китаю та Тайваню, а також припинити постачати озброєння Тайбею.

«Я впевнений у світлому майбутньому відносин між США та Китаєм», – підсумував Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном було досягнуто «реального прогресу». На думку Байдена, це були одні з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій.

Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. На початку переговорів лідери країн обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього стартувала закрита зустріч.

Раніше повідомлялося, що в центрі Сан-Франциско перед початком зустрічі президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна відбулися протести.

Теги: президент Сі Цзіньпін Китай США

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