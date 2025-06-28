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Трамп оголосив ультиматум Канаді через зірвані торговельні переговори

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп оголосив ультиматум Канаді через зірвані торговельні переговори
Трамп: У нас є всі козирки. У нас є абсолютно кожен. Ми не хочемо робити нічого поганого, але… економічно ми маємо таку владу над Канадою
фото: politico

Торговельна війна загострюється: Трамп припиняє переговори з Канадою та погрожує новими тарифами через цифровий податок

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 27 червня 2025 року, заявив про негайне «припинення» всіх торговельних переговорів з Канадою та анонсував введення нових тарифів протягом наступних семи днів. Причиною такого рішення став запроваджений Канадою податок на цифрові послуги, який, за словами Трампа, є «прямим і відвертим нападом» на американські технологічні компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

«Нам щойно повідомили, що Канада, країна, з якою дуже складно торгувати… щойно оголосила про запровадження податку на цифрові послуги для наших американських технологічних компаній, що є прямим і відвертим нападом на нашу країну», – написав Трамп у дописі на Truth Social.

Це рішення було прийнято після того, як Канада відмовилася відкласти запровадження податку на 30 днів, поки країни вели переговори щодо торговельної угоди.

Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт в ефірі Fox Business Network назвав податок «майже злочинним», оскільки він оподатковує американські компанії, які «навіть не обов'язково мають представництва в Канаді». «Їм доведеться його видалити. І я думаю, вони це знають», – підкреслив Хассетт.

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні та Дональд Трамп домовилися укласти нову економічну та безпекову угоду до 16 липня. Канада сподівалася, що в рамках цієї угоди Трамп скасує тарифи на імпорт з країни.

Коментуючи заяву Трампа, Марк Карні зазначив: «Ми продовжуватимемо вести ці складні переговори в найкращих інтересах канадців». Офіс прем’єр-міністра не відразу прокоментував твердження Хассетта.

Пізніше Дональд Трамп ще раз підкреслив свою позицію, заявивши журналістам в Овальному кабінеті: «У нас є всі козирки. У нас є абсолютно кожен. Ми не хочемо робити нічого поганого, але… економічно ми маємо таку владу над Канадою. Вона воліє її не використовувати». Він додав, що «більшість їхніх справ пов’язана з нами, і коли у вас така обставина, ви ставитеся до людей краще».

Високопосадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним, заявив, що президент був «справедливо» розгніваний, оскільки «ми вели переговори з Канадою про зниження торговельних бар'єрів, а потім вони встановлюють абсолютно новий».

Канада працює над своїм законом про податок на цифрові послуги з 2021 року, провівши широкі публічні консультації. Закон, який запроваджує 3% податок на великі іноземні та вітчизняні цифрові компанії, що отримують понад 20 млн канадських доларів доходу, як очікується, набуде чинності в суботу, 28 червня 2025 року. Він поширюється на певні канадські прибутки, які компанії отримують від онлайн-реклами, соціальних мереж, онлайн-майданчиків, а також продажу та ліцензування даних користувачів.

Перші платежі мають бути здійснені в понеділок, 30 червня 2025 року. Оскільки законопроект застосовується ретроактивно, американські компанії, такі як Amazon, Google та Meta, можуть зіткнутися з рахунком до 3 мільярдів доларів, за даними Асоціації комп'ютерної та комунікаційної промисловості.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд закликав федеральний уряд відкласти запровадження податку, висловивши побоювання, що це зірве переговори та поставить під загрозу мільйони канадських робочих місць.

Генеральний директор Ради індустрії інформаційних технологій Меган Фанкхаузер заявила, що «податок на цифрові послуги Канади несправедливо спрямований на американські компанії, ігнорує зобов'язання USMCA та намагається обмежити цифрову економіку, підриваючи глобальну податкову систему». Члени Конгресу США стверджують, що близько 90% коштів, зібраних Канадою згідно з цим законом, надійде від американських компаній.

Минулого тижня міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що Канада не збирається призупиняти дію податку, посилаючись на рішення парламенту та наявність подібних податкових режимів в інших країнах світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати припиняють всі торговельні переговори з Канадою

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Теги: США Канада торгівля

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