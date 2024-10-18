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Зеленський пояснив, яким союзним державам не покажуть таємні додатки плану перемоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, яким союзним державам не покажуть таємні додатки плану перемоги
За словами Зеленського таємні додатки є у тих, кому вони необхідні, щоб посилювати позицію України у війни проти Росії
фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, є країни, які хочуть побачити таємні додатки плану перемоги, але нічим під час війни Україні не допомогли

Таємні додатки Плану перемоги, не покажуть країнам, які не мають необхідного ресурсу для їхньої реалізації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в етері телемарафону.

«Додатки плану відкриті і передані тим країнам, яким ті пункти потрібні, щоб посилити Україну. Якщо в тій чи іншій державі, яка є нашим партнером, цього немає, щоб нас посилити то для чого їм давати додатки?», – сказав Зеленський.

За його словами, також є країни, які хочуть побачити додатки, але нічим під час війни Україні не допомогли. 

«Якщо країни готові нас підтримати і посилити, а я й не проти, щоб цей додаток став відкритим для усіх. Навпаки, я за, щоб наші люди бачили, що там, щоб це побачили росіяни. Тоді, це будуть рівні перемовини»,  – сказав Президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на «план перемоги».  

«Щодо фідбеку я чекаю команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Також у мене була розмова з президентом США. Ми отримали пакет на пів мільярда доларів, а також домовились – це є також частиною плану – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз (раз на два-три тижні) пакет, який буде посилювати нашу армію», – сказав він в інтерв’ю українським журналістам.

За його словами, пакети допомоги очікуються на від 500 до 750 млн доларів.

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Теги: Володимир Зеленський президент росіяни

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