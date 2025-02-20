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Податкове управління США звільнить 6 тис. співробітників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Податкове управління США звільнить 6 тис. співробітників
IRS завтра почне звільняти близько 6 тис. співробітників
фото із відкритих джерел

The New York Times: Адміністрація Трампа намагається скоротити федеральну робочу силу

Податкове управління США (Internal Revenue Service, IRS) звільнить майже 6 тис. співробітників. Звільнення розпочались 20 лютого. Про це інформує «Главком» із посиланням на The New York Times.

Керівництво Податкового управління вже 19 лютого попросило деяких співробітників повернути робоче обладнання, зазначає газета. «Звільнення відбудуться у рамках програми адміністрації президента США Дональда Трампа зі скорочення штату федеральних службовців. Звільнення торкнуться співробітників, прийнятих на роботу в Податкове управління відносно нещодавно», – уточнює видання.

При цьому Податкове управління має намір звільнити не найважливіших співробітників, які перебувають на випробувальному терміні.

Управління кадрової служби (OPM) США доручило міністерствам та відомствам звільнити максимальну кількість співробітників, які перебувають на випробувальному терміні. 

Згідно з повідомленнями, які переглянула The New York Times, керівники IRS у середу почали просити працівників з’явитися до офісу найближчими днями та взяти з собою державне обладнання. У IRS працює приблизно 100 тис. бухгалтерів, юристів та інших співробітників по всій країні.

Загалом країні на випробувальному терміні перебувають майже 200 тис. держслужбовців.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена. Трамп стверджує, що Мінюст є «політизованим як ніколи раніше». 

До слова, оборонний бюджет Пентагона також буде скорочений.Бюджет Пентагону планують скоротити на 8% упродовж наступних п'яти років.

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Теги: бюджет Дональд Трамп прокурор президент звільнення

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