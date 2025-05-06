Очільник Румунії призначив тимчасового прем'єра після відставки Чолаку

Колишній глава румунського уряду пішов у відставку через невтішні результати виборів

Тимчасовий президент Румунії Ілліє Боложан призначив главу МВС Каталіна Предою тимчасовим прем'єр-міністром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Згідно з указом очільника Румунії, Каталін Предою обійматиме посаду тимчасового прем'єр-міністра до формування нового уряду. Він забезпечить керівництво виконавчою владою щонайменше протягом наступних двох тижнів.

Рішення було ухвалено після того, як Марсель Чолаку подав у відставку після невтішних результатів президентських виборів. Відставка була прийнята після консультацій з тимчасовим президентом країни.

Предою є також тимчасовим президентом Партії національної ліберальної партії.

Нагадаємо, у Румунії відбулось голосування на повторних президентських виборах.Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції. За даними ЦВК, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня.

Згодом стало відомо, що премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про відставку, а його Соціал-демократична партія виходить з правлячої коаліції. Таке ж рішення ухвалила лідерка опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі.

Як відомо, 6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Каліна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.

Раніше Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Каліну Джорджеску.

До слова, група хакерів NoName057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на офіційні вебсайти румунських державних установ у день першого туру президентських виборів.