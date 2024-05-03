Протести у Грузії: сотні людей рушили ходою від парламенту до офісу «Грузинської мрії»

На одній з акцій сотні людей зібралися перед будівлею парламенту

Сьогодні, 3 травня, у Тбілісі поновилися акції протестів проти ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», акції протесту відбуваються у двох місцях в столиці Грузії. Про це повідомляє News Georgia.

На одній з акцій сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу «Грузинської мрії». Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС та скандують свої гасла.

Ще одна акція проходить біля готелю «Параграф», де відбувається форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей та через них вплинути на грузинську владу.

У поліції повідомили про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС Грузії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендації для українців у Грузії у зв'язку з протестами проти ухвалення законопроєкту про іноагентів. МЗС радить громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у місті, не брати участь у демонстраціях, дотримуватись правил перебування у країні та враховувати повідомлення ЗМІ та місцевих органів.

Нагадаємо, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» проголосувала у першому читанні проєкт закону про «іноземний вплив». Свої голоси «за» віддали 83 депутати, проти – 0, а депутати від опозиції залишили залу перед голосуванням після словесної суперечки. Натомість 1 травня парламент ухвалив законопроєкт у другому читанні.

15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроєкту про іноагентів, і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.