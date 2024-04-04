У Тбілісі поновилися протести проти законопроєкту про «іноагентів»

На сьогоднішньому мітингу буде розроблено план боротьби проти російського закону

У Тбілісі, столиці Грузії, проходить акція протесту проти законопроєкту про «іноземних агентів», який напередодні правляча партія «Грузинська мрія» повторно внесла до парламенту. Про це повідомляє SOVA.

Акція «Ні – російському закону» проходить перед будівлею парламенту Грузії. У мітингу беруть участь громадянські активісти, політики та пересічні громадяни. Демонстранти вимагають відкликати проєкт закону «про агентів іноземного впливу».

«Я думаю, що грузинський народ та молодь не повинні зупинятися і виступати проти цього закону, це в наших силах. Якщо люди вийдуть, буде результат, якщо люди не вийдуть, результату не буде – вони отримають своє», – заявив в інтерв'ю телекомпанії TV Pirveli один із учасників мітингу Гія Каландадзе, дідусь затриманого на березневих мітингах Лазаря Григоріадіса.

За словами представника громадського руху «Джіуті» Георгія Меладзе, на сьогоднішньому мітингу буде розроблено план боротьби проти російського закону.

Нагадаємо, 3 квітня партія «Грузинська мрія», що править у Грузії, повторно внесла до парламенту законопроект про «іноагентів».

У березні 2023 року законопроект про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроект був відкликаний із парламенту.

У заяві грузинської влади було сказано, що документ спричинив розбіжності у суспільстві. «Машина брехні» змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроект було наклеєно помилковий ярлик «російського закону», а його прийняття в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу», – заявили вони.

У правлячій партії не приховують, що законопроект стосується критично налаштованих ЗМІ, які одержують гранти з країн ЄС та США.