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У Тбілісі поновилися протести проти законопроєкту про «іноагентів»

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Тбілісі поновилися протести проти законопроєкту про «іноагентів»
Акція «Ні – російському закону» проходить перед будівлею парламенту Грузії
фото: sova.news

На сьогоднішньому мітингу буде розроблено план боротьби проти російського закону

У Тбілісі, столиці Грузії, проходить акція протесту проти законопроєкту про «іноземних агентів», який напередодні правляча партія «Грузинська мрія» повторно внесла до парламенту. Про це повідомляє SOVA.

Акція «Ні – російському закону» проходить перед будівлею парламенту Грузії. У мітингу беруть участь громадянські активісти, політики та пересічні громадяни. Демонстранти вимагають відкликати проєкт закону «про агентів іноземного впливу».

«Я думаю, що грузинський народ та молодь не повинні зупинятися і виступати проти цього закону, це в наших силах. Якщо люди вийдуть, буде результат, якщо люди не вийдуть, результату не буде – вони отримають своє», – заявив в інтерв'ю телекомпанії TV Pirveli один із учасників мітингу Гія Каландадзе, дідусь затриманого на березневих мітингах Лазаря Григоріадіса.

У Тбілісі поновилися протести проти законопроєкту про «іноагентів» фото 1
фото: sova.news
У Тбілісі поновилися протести проти законопроєкту про «іноагентів» фото 2
фото: sova.news

За словами представника громадського руху «Джіуті» Георгія Меладзе, на сьогоднішньому мітингу буде розроблено план боротьби проти російського закону.

Нагадаємо, 3 квітня партія «Грузинська мрія», що править у Грузії, повторно внесла до парламенту законопроект про «іноагентів». 

У березні 2023 року законопроект про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроект був відкликаний із парламенту.

У заяві грузинської влади було сказано, що документ спричинив розбіжності у суспільстві. «Машина брехні» змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроект було наклеєно помилковий ярлик «російського закону», а його прийняття в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу», – заявили вони.

У правлячій партії не приховують, що законопроект стосується критично налаштованих ЗМІ, які одержують гранти з країн ЄС та США. 

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Теги: Меладзе активісти акція

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