Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Православний архієпископ попросив вибачення за зустріч із Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Православний архієпископ попросив вибачення за зустріч із Путіним
Архієпископ Сіткинський та Аляскинський ПЦА Алексій під час зустрічі з Путіним 15 серпня 2025 року
фото з відкритих джерел

Ієрарх пояснив, що привітав російського лідера «в мирному дусі гостинності після трьох днів єпархіальної молитви за мир»

Один з ієрархів Православної церкви Америки, очільник єпархії на Алясці архієпископ Алексій попросив вибачення у тих, кого могла образити його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Як інформує «Главком», текст вибачення опубліковано на офіційному сайті ПЦА.

«Я хочу висловити свої щирі вибачення тим, хто зазнав болю, страждань чи розгубленості через мої дії останніми днями», – цитують його слова у цьому зверненні.

Зустріч є архієпископом Сіткинським та Аляскинським Алексієм відбулася після саміту з президентом США Дональдом Трампом. Кремлівський диктатор зустрівся подарував йому ікону преподобного Германа Аляскинського, який вважається православним покровителем Америки.

Православний ієрарх пояснив, що привітав російського лідера «в мирному дусі гостинності після трьох днів єпархіальної молитви за мир». Відтоді, за його словами, він почув «від багатьох», що змарнував можливість для докору або для вимоги миру.

Він також наголосив, що його дії «жодним чином не свідчать про зміну позиції ПЦА та підтримки тих, хто страждає» через війну в Україні.

Предстоятель ПЦА митрополит Тихон уточнив, що владика Алексій зустрічався з Путіним з власної ініціативи – без відома та дозволу Священного Синоду.

Він нагадав, що ПЦА неодноразово засуджувала агресію проти України та «підіймала голос проти насильства, молилася за мир та надавала підтримку тим, хто був переміщений унаслідок війни».

 «Разом із моїми братами-ієрархами у Священному Синоді я поновлюю свій палкий заклик до негайного припинення воєнних дій та щоб запанував мир, аби примирення та зцілення могли розпочатися для всіх, хто постраждав від цієї трагічної війни», – наголосив митрополит Тихон.

Нагадаємо, під час свого візиту на Аляску російський диктатор Володимир Путін зустрівся з архиєпископом Ситкинським і Аляскинським Алексієм. Зустріч, яка відбулася на меморіальному кладовищі в Анкориджі, завершилася обміном подарунками. Архиєпископ подарував диктатору ікону Германа Аляскінського, розповів секретар архиєпископа Рівас. Путін також подарував архиєпископу дві православні ікони  – ікону преподобного Германа Аляскінського та ікону Успіння Пресвятої Богородиці.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Читайте також:

Теги: путін диктатор переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один зі способів гарантій безпеки передбачає відправку європейських військ в Україну під американським командуванням
США і Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України – Reuters
21 серпня, 19:20
Президент Франції також висунув ідею проведення тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Зеленського і Трампа
Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України
19 серпня, 13:38
Лідери ЄС, Великої Британії та Фінляндії привітали прагнення Трампа
Зустріч Трампа і Путіна: лідери ЄС оприлюднили спільну заяву
16 серпня, 12:46
Глава російської церкви молився сьогодні за дружбу країн, які мають ядерну зброю
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
15 серпня, 20:55
Квіглі: Чому Зеленський не присутній? Чому Трамп дозволив минути шести дедлайнам?
Конгресмен США: Трамп зустрічається з Путіним, щоб виграти час, але є нюанс
15 серпня, 05:01
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
13 серпня, 18:23
Міністр закордонних справ Іспанії зробив заяву про переговори
Чи має Україна брати участь у переговорах? Заява МЗС Іспанії
11 серпня, 15:44
Російські та білоруські військові готуються до навчань, за якими уважно спостерігають Україна та Європа
Лякатимуть «Орєшніком»? Військовий експерт оцінив ризики навчань у Білорусі
9 серпня, 16:15
Туреччина наполягає на необхідності переговорів України та РФ
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Соціум

Інтроверт чи екстраверт? Науковці назвали новий тип особистості
Інтроверт чи екстраверт? Науковці назвали новий тип особистості
Православний архієпископ попросив вибачення за зустріч із Путіним
Православний архієпископ попросив вибачення за зустріч із Путіним
У Петербурзі через атаку дронів припинив роботу аеропорт
У Петербурзі через атаку дронів припинив роботу аеропорт
Російський солдат, який воював проти України, втік до Норвегії та попросив притулку
Російський солдат, який воював проти України, втік до Норвегії та попросив притулку
Скандал у Франції: директора парку розваг арештували за антисемітизм і дискримінацію дітей
Скандал у Франції: директора парку розваг арештували за антисемітизм і дискримінацію дітей
Паливна криза Росії: порожні заправки від окупованого Криму до Курильських островів
Паливна криза Росії: порожні заправки від окупованого Криму до Курильських островів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
61K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
8295
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
7280
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
3332
Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua