Православний архієпископ попросив вибачення за зустріч із Путіним

Архієпископ Сіткинський та Аляскинський ПЦА Алексій під час зустрічі з Путіним 15 серпня 2025 року

Ієрарх пояснив, що привітав російського лідера «в мирному дусі гостинності після трьох днів єпархіальної молитви за мир»

Один з ієрархів Православної церкви Америки, очільник єпархії на Алясці архієпископ Алексій попросив вибачення у тих, кого могла образити його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Як інформує «Главком», текст вибачення опубліковано на офіційному сайті ПЦА.

«Я хочу висловити свої щирі вибачення тим, хто зазнав болю, страждань чи розгубленості через мої дії останніми днями», – цитують його слова у цьому зверненні.

Зустріч є архієпископом Сіткинським та Аляскинським Алексієм відбулася після саміту з президентом США Дональдом Трампом. Кремлівський диктатор зустрівся подарував йому ікону преподобного Германа Аляскинського, який вважається православним покровителем Америки.

Православний ієрарх пояснив, що привітав російського лідера «в мирному дусі гостинності після трьох днів єпархіальної молитви за мир». Відтоді, за його словами, він почув «від багатьох», що змарнував можливість для докору або для вимоги миру.

Він також наголосив, що його дії «жодним чином не свідчать про зміну позиції ПЦА та підтримки тих, хто страждає» через війну в Україні.

Предстоятель ПЦА митрополит Тихон уточнив, що владика Алексій зустрічався з Путіним з власної ініціативи – без відома та дозволу Священного Синоду.

Він нагадав, що ПЦА неодноразово засуджувала агресію проти України та «підіймала голос проти насильства, молилася за мир та надавала підтримку тим, хто був переміщений унаслідок війни».

«Разом із моїми братами-ієрархами у Священному Синоді я поновлюю свій палкий заклик до негайного припинення воєнних дій та щоб запанував мир, аби примирення та зцілення могли розпочатися для всіх, хто постраждав від цієї трагічної війни», – наголосив митрополит Тихон.

Нагадаємо, під час свого візиту на Аляску російський диктатор Володимир Путін зустрівся з архиєпископом Ситкинським і Аляскинським Алексієм. Зустріч, яка відбулася на меморіальному кладовищі в Анкориджі, завершилася обміном подарунками. Архиєпископ подарував диктатору ікону Германа Аляскінського, розповів секретар архиєпископа Рівас. Путін також подарував архиєпископу дві православні ікони – ікону преподобного Германа Аляскінського та ікону Успіння Пресвятої Богородиці.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.