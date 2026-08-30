Новий міністр оборони пояснив, що таке план завершення війни

Хмара наголосив, що бачення війни не може залишатися лише на рівні керівництва оборонного відомства та військового командування

Євгеній Хмара: План війни має бути зрозумілий усім

План завершення війни та загальне бачення ведення війни мають бути зрозумілими не лише керівництву Міністерства оборони, Головнокомандувачу та Генеральному штабу, а й командирам і підрозділам, які безпосередньо виконують завдання на фронті. Про це міністр оборони Євгеній Хмара повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами міністра, під час поїздок на передову він почув від військових однаковий запит – їм потрібно більше засобів. «Під час поїздок на передову головний запит від військових однаковий: потрібно більше засобів», – зазначив Хмара. Він наголосив, що командири та підрозділи на місцях добре розуміють свої завдання, мають необхідний досвід і готові адаптувати отримані засоби до умов бойових дій.

«Командири і підрозділи на місцях розуміють, що робити. Вони мають екіпажі, мають досвід, готові навчати людей, адаптувати засоби і швидко доводити рішення до ефективного застосування», – пояснив міністр.

Водночас, за його словами, для ефективної роботи необхідні правильні рішення та команди на місцях, зокрема ті, що дають змогу зберігати життя військовослужбовців. Хмара наголосив, що бачення війни не може залишатися лише на рівні керівництва оборонного відомства та військового командування.

«План завершення війни і бачення війни не можуть залишатися тільки на рівні Міністра оборони, Головнокомандувача, заступників чи Генерального штабу. Це бачення має спускатися вниз – до командирів і підрозділів, які щодня виконують завдання на фронті», – сказав він.

Для цього, за словами міністра, необхідно створити механізми контролю за виконанням ухвалених рішень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе максимум зусиль, аби завершити війну з Росією ще до початку зими. Водночас глава держави наголосив, що Кремль не відмовився від планів продовжувати агресію та готує нову хвилю мобілізації.

До слова, Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити бойові дії та вивести війська з міжнародно визнаної території України. Окремим пунктом Київ запропонував створити демілітаризовану зону з російського боку кордону.