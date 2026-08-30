Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий міністр оборони пояснив, що таке план завершення війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Новий міністр оборони пояснив, що таке план завершення війни
Хмара наголосив, що бачення війни не може залишатися лише на рівні керівництва оборонного відомства та військового командування
фото: Reuters

Євгеній Хмара: План війни має бути зрозумілий усім

План завершення війни та загальне бачення ведення війни мають бути зрозумілими не лише керівництву Міністерства оборони, Головнокомандувачу та Генеральному штабу, а й командирам і підрозділам, які безпосередньо виконують завдання на фронті. Про це міністр оборони Євгеній Хмара повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами міністра, під час поїздок на передову він почув від військових однаковий запит – їм потрібно більше засобів. «Під час поїздок на передову головний запит від військових однаковий: потрібно більше засобів», – зазначив Хмара. Він наголосив, що командири та підрозділи на місцях добре розуміють свої завдання, мають необхідний досвід і готові адаптувати отримані засоби до умов бойових дій.

«Командири і підрозділи на місцях розуміють, що робити. Вони мають екіпажі, мають досвід, готові навчати людей, адаптувати засоби і швидко доводити рішення до ефективного застосування», – пояснив міністр.

Водночас, за його словами, для ефективної роботи необхідні правильні рішення та команди на місцях, зокрема ті, що дають змогу зберігати життя військовослужбовців. Хмара наголосив, що бачення війни не може залишатися лише на рівні керівництва оборонного відомства та військового командування.

«План завершення війни і бачення війни не можуть залишатися тільки на рівні Міністра оборони, Головнокомандувача, заступників чи Генерального штабу. Це бачення має спускатися вниз – до командирів і підрозділів, які щодня виконують завдання на фронті», – сказав він.

Для цього, за словами міністра, необхідно створити механізми контролю за виконанням ухвалених рішень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе максимум зусиль, аби завершити війну з Росією ще до початку зими. Водночас глава держави наголосив, що Кремль не відмовився від планів продовжувати агресію та готує нову хвилю мобілізації. 

До слова, Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити бойові дії та вивести війська з міжнародно визнаної території України. Окремим пунктом Київ запропонував створити демілітаризовану зону з російського боку кордону. 

Читайте також:

Теги: війна Євген Хмара Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори під час війни – антиукраїнська диверсія
Вибори під час війни – антиукраїнська диверсія
19 серпня, 11:05
Удари по складах та НПЗ Росії треба продовжувати
Не помста, а ціна війни. Україна має продовжувати бити по економіці РФ
7 серпня, 16:38
Супутники зафіксували пожежі поблизу російських військових об'єктів у Криму
Удар по Криму. Спалахнули пожежі біля позицій ППО та місця запуску «Іскандерів»
15 серпня, 11:30
Мадяр підбив підсумки ударів по тилу РФ
Мадяр попередив українців про серйозні виклики
16 серпня, 12:39
Такі ракети можуть використовуватися для ударів по підземних військових цілях
Україна вироблятиме власні Storm Shadow: CNN назвав можливі цілі
24 серпня, 19:15
Ящики, що використовувалися для транспортування боєприпасів на фронт, після використання отримують нове призначення
У Львові відкрилася виставка унікальних ікон, написаних на ящиках з-під набоїв (фото)
27 серпня, 18:42
Один із найважливіших об'єктів, уражених під час цієї серії атак, – Луганська ТЕС
Україна відповіла на удари РФ по Херсону: Сили безпілотних систем влаштували окупантам блекаут (відео)
28 серпня, 15:17
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі
США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною
6 серпня, 07:04
27 липня 2026 року окупант Ярославцев був знищений Силами оборони
ЗСУ на фронті ліквідували тренера двох російських олімпійських чемпіонів
10 серпня, 09:17

Політика

Дефіцит фінансування війни. Міністр оборони Хмара анонсував варіанти рішення проблеми
Дефіцит фінансування війни. Міністр оборони Хмара анонсував варіанти рішення проблеми
Удари в глиб Росії. Новий міністр оборони пояснив, чому треба продовжувати далі
Удари в глиб Росії. Новий міністр оборони пояснив, чому треба продовжувати далі
Як рятуватися від реактивних «шахедів». Новий міністр оборони анонсував рішення
Як рятуватися від реактивних «шахедів». Новий міністр оборони анонсував рішення
Новий міністр оборони пояснив, що таке план завершення війни
Новий міністр оборони пояснив, що таке план завершення війни
Віддати Донбас? Новий міністр оборони пояснив, в чому помиляються прихильники поступок Путіну
Віддати Донбас? Новий міністр оборони пояснив, в чому помиляються прихильники поступок Путіну
Нова модель мобілізації. Міністр оборони Хмара оприлюднив своє бачення
Нова модель мобілізації. Міністр оборони Хмара оприлюднив своє бачення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
72K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
52K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Сьогодні, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Вчора, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua