Головна Світ Політика
search button user button menu button

ISW: Росія посилює вплив свій вплив в Африці

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ISW: Росія посилює вплив свій вплив в Африці
ISW: підтримка Росією AES є довгостроковою стратегічною діяльністю
фото з відкритих джерел

Кремль зміцнює свій вплив в Африці та притискає південний фланг НАТО

Росія зміцнює свої стратегічні зв’язки з хунтами Альянсу сахельських держав (AES) для посилення російського впливу в Африці. У довгостроковій перспективі це відкриває для Кремля доступ до корисних копалин регіону з потенційно величезними запасами золота, урану та інших цінних природних ресурсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, підтримка Росією AES є довгостроковою стратегічною діяльністю, спрямованою на просування геополітичних цілей Кремля щодо підриву впливу Заходу в Африці та загрози південному флангу НАТО.

3 квітня на саміті AES у Москві Росія, Малі, Нігер і Буркіна-Фасо домовилися встановити стратегічне партнерство та посилити нещодавно створені спільні збройні сили AES, зробивши Росію першою країною, яка визнала тристоронні об’єднані сили, створені 6 липня 2024 року.

«Росія та країни-члени AES висловили готовність спільно боротися з регіональною нестабільністю та активізувати поточні зусилля у боротьбі з тероризмом, при цьому Росія погодилася надати сучасну зброю та військову підготовку для запланованих об’єднаних сил чисельністю 5000 осіб, які будуть розгорнуті в центральному регіоні Сахеля», – розповіли аналітики ISW.

3 квітня видання Bloomberg повідомило, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ залучатиме військових інструкторів, які вже знаходяться в цьому районі, для проведення таких тренувань – ймовірно, маючи на увазі Африканський корпус Міністерства оборони Росії, який транспортував великі конвої техніки в Малі через Гвінею в 2025 році.

РФ і AES також домовилися про співпрацю в сферах інфраструктури, торгівлі, економіки, інвестицій і банківської справи.

Як зазначають у звіті, провідна роль Росії у військовій підготовці та закупівлі озброєнь для AES може принести додаткові прибуткові вигоди у вигляді… угод про концесію ресурсів, які нададуть Кремлю доступ до багатого на енергоносії та корисні копалини регіону з потенційно величезними запасами золота, урану та інших цінних природних ресурсів.

Нагадаємо, Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні.

Читайте також:

Теги: ISW росія Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Дмитрієв та його дружина Наталія Попова
Сім’я спецпредставника Путіна володіє нерухомістю у Франції, ОАЕ та РФ на $88 млн
2 квiтня, 10:50
85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА
«Як прожити?». Легендарний російський футболіст поскаржився на низькі пенсії у РФ
28 березня, 13:18
25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях
Генштаб заперечив заяви РФ про нібито порушення Україною енергетичного перемир'я
26 березня, 16:02
Українців звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу РФ
Від 13 до 23 років колонії суворого режиму. РФ засудила полонених «азовців»
26 березня, 13:50
У Саратовській області прогриміла серія вибухів
Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)
20 березня, 06:39
Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну
Трамп і Путін домовились про хокейний матч команд Росії та США. Реакція НХЛ
19 березня, 09:45
Україна не визнає окуповані землі російськими, не відмовиться від НАТО і не погодиться на обмеження обороноздатності
Що для України табу на мирних переговорах: Сибіга назвав три речі
17 березня, 11:26
Юровських брав участь у боях на Авдіївському напрямку
ЗСУ ліквідували російського біатлоніста
6 березня, 15:07
Зловмисник перебуває під вартою
Агент ФСБ готував теракт на Одещині
5 березня, 10:30

Політика

Тарифи Трампа: Китай закликав закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій»
Тарифи Трампа: Китай закликав закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій»
ISW: Росія посилює вплив свій вплив в Африці
ISW: Росія посилює вплив свій вплив в Африці
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкоземи
Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкоземи
Російський перемовник подякував американцям за «чесний візит»
Російський перемовник подякував американцям за «чесний візит»
Хто може стати посередником у переговорах про мир в Україні? Версія британської газети
Хто може стати посередником у переговорах про мир в Україні? Версія британської газети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 квітня 2025
24K
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
8835
Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink – Reuters
7708
Обман керівництва та голод. Російський командир розповів, чому здався у полон ЗСУ
6710
Американець завітав на острів агресивних аборигенів із подарунками: чим закінчилася історія

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:38
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Вчора, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua