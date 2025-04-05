ISW: Росія посилює вплив свій вплив в Африці

Кремль зміцнює свій вплив в Африці та притискає південний фланг НАТО

Росія зміцнює свої стратегічні зв’язки з хунтами Альянсу сахельських держав (AES) для посилення російського впливу в Африці. У довгостроковій перспективі це відкриває для Кремля доступ до корисних копалин регіону з потенційно величезними запасами золота, урану та інших цінних природних ресурсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, підтримка Росією AES є довгостроковою стратегічною діяльністю, спрямованою на просування геополітичних цілей Кремля щодо підриву впливу Заходу в Африці та загрози південному флангу НАТО.

3 квітня на саміті AES у Москві Росія, Малі, Нігер і Буркіна-Фасо домовилися встановити стратегічне партнерство та посилити нещодавно створені спільні збройні сили AES, зробивши Росію першою країною, яка визнала тристоронні об’єднані сили, створені 6 липня 2024 року.

«Росія та країни-члени AES висловили готовність спільно боротися з регіональною нестабільністю та активізувати поточні зусилля у боротьбі з тероризмом, при цьому Росія погодилася надати сучасну зброю та військову підготовку для запланованих об’єднаних сил чисельністю 5000 осіб, які будуть розгорнуті в центральному регіоні Сахеля», – розповіли аналітики ISW.

3 квітня видання Bloomberg повідомило, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ залучатиме військових інструкторів, які вже знаходяться в цьому районі, для проведення таких тренувань – ймовірно, маючи на увазі Африканський корпус Міністерства оборони Росії, який транспортував великі конвої техніки в Малі через Гвінею в 2025 році.

РФ і AES також домовилися про співпрацю в сферах інфраструктури, торгівлі, економіки, інвестицій і банківської справи.

Як зазначають у звіті, провідна роль Росії у військовій підготовці та закупівлі озброєнь для AES може принести додаткові прибуткові вигоди у вигляді… угод про концесію ресурсів, які нададуть Кремлю доступ до багатого на енергоносії та корисні копалини регіону з потенційно величезними запасами золота, урану та інших цінних природних ресурсів.

Нагадаємо, Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні.