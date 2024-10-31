Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини

Нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України дозволяють судам ухвалювати рішення не ув’язнювати військових, які вчинили СЗЧ, а дозволити їм повернутися на службу

СЗЧ без поважних причин, скоєне у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років

За місяць приблизно сотні військовим, які вперше самовільно залишили свої військові частини, дозволили повернутися на службу. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У Бюро наголосили, що цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення.

«Лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу. Зокрема, Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині», – зазначили правоохоронці.

Крім того, наприкінці жовтня Володимир-Волинський міський суд Волинської області звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який у листопаді минулого року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась на Волині. Однак чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності.

При цьому ДБР нагадало, що самовільне залишення військової частини або місця служби без поважних причин, скоєне у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. «Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів сумління та конфліктів із законом», – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини.

Стало відомо, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

До слова, Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.