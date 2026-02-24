Головна Світ Політика
Зустріч Умєрова із міністром закордонних справ Туреччини: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зустріч Умєрова із міністром закордонних справ Туреччини: подробиці
Умєров поговорив з Хаканом Фіданом
фото: Рустем Умєров/Telegram

Секретар РНБО поінформував турецьку сторону про перебіг останніх переговорів у Женеві

Сьогодні, 24 лютого, в Анкарі секретар РНБО Рустем Умєров зустрівся із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.
 
Секретар РНБО поінформував турецьку сторону про перебіг останніх переговорів у Женеві та поточну безпекову ситуацію. «Обговорили координацію подальших кроків і перспективи дипломатичного треку. Окремо зупинилися на гуманітарних питаннях», – наголосив він.
 
«Вдячні нашим турецьким партнерам за послідовну позицію з перших днів повномасштабної війни. Саме Туреччина у 2022 році ухвалила рішення про закриття проток Босфор і Дарданелли для військових кораблів росії – це був важливий крок для безпеки в Чорноморському регіоні», – зауважив Умєров.

Нагадаємо, останні переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися 18 лютого. Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що деталі переговорного процесу не можуть виноситися у публічну площину. Буданов зазначив, що суспільство зможе оцінити результат лише за фіналом переговорів. За його словами, можливі лише два варіанти розвитку подій: або сторони домовляться про припинення війни, або бойові дії продовжаться. Третього варіанту немає.

До слова, Володимир Зеленський доручив голові українського переговорної групи Рустему Умєрову залучити до процесу врегулювання війни в Україні країни Близького Сходу та Туреччину. За словами глави держави, залученість цих країн сприятиме тому, що вони зможуть «допомагати більше».

Теги: Туреччина переговори Рустем Умєров

