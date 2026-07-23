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Росія годинами тримає дипломатів на кордоні: глава МЗС Молдови зробив заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія годинами тримає дипломатів на кордоні: глава МЗС Молдови зробив заяву
Міністр зазначив, що Кишинів, попри напружені відносини з Москвою, продовжує діяти відповідно до міжнародного права
фото з відкритих джерел

За словами Міхая Попшоя, це ускладнює надання консульської допомоги громадянам Молдови, які перебувають у РФ

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що російські прикордонники годинами затримують молдовських дипломатів під час в'їзду до Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TVR Moldova.

За словами глави МЗС, такі дії негативно впливають на роботу дипломатичних установ і ускладнюють надання консульської допомоги громадянам Молдови, які перебувають на території РФ.

«У нас складні відносини з РФ, але, як я вже заявляв у контексті подібних ситуацій, Молдова завжди дотримується коректного підходу, заснованого на міжнародному праві та принципі взаємності. Ми хотіли б, щоб не виникали ситуації, коли навіть наших громадян або наших дипломатів затримують на кілька годин на кордоні РФ. У нас є дипломатичні відносини, у нас є громада у РФ, і ми повинні надавати їм консульські послуги та піклуватися про них, де б вони не перебували», – наголосив Попшой.

Міністр зазначив, що Кишинів, попри напружені відносини з Москвою, продовжує діяти відповідно до міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

«Ми не хочемо жодної ескалації. Навпаки, ми завжди прагнемо знизити напруженість у відносинах і намагаємося пояснити, як стоять справи», – сказав він. Попшой також підкреслив, що принцип взаємності залишається одним із ключових елементів дипломатичного діалогу між державами.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови рекомендувало громадянам ретельно оцінити необхідність поїздок до Росії після того, як зафіксувало збільшення випадків посилених перевірок на російському та білоруському кордонах

Теги: прикордонники Молдова росіяни

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