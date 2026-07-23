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Росіяни масово гуглять, як виїхати з країни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росіяни масово гуглять, як виїхати з країни
Росіяни дедалі частіше гуглять інформацію про закордонні паспорти та виїзд з країни без візи
фото: Depositphotos

У РФ пошукові запити про закордонні паспорти та виїзд без візи сягнули рекордних показників

У Росії на тлі бензинової кризи та атак на маркетплейси різко зріс інтерес до запитів, пов'язаних із можливістю швидко залишити країну. Деякі з них сягнули максимальних показників від початку повномасштабної війни. Як інформує «Главком», російське видання «Можем объяснить» проаналізувало динаміку відповідних запитів у Google Trends за останні п'ять років та в «Яндексі» (російській пошуковій системі) з 2024 року.

Зокрема, у червні 2026 року росіяни 26 339 разів шукали в «Яндексі», «скільки роблять закордонний паспорт». Це максимальний показник за весь досліджуваний період. Порівняно з листопадом 2024 року, коли було зафіксовано 8 203 таких запити, інтерес зріс більш ніж утричі – на 221%.

Попередній пік припав на липень 2025 року – тоді цей запит вводили 21 616 разів. Нинішній показник майже на 22% вищий. При цьому в липні 2026 року мешканці Москви почали масово скаржитися на неможливість оформити закордонний паспорт через відсутність вільних слотів.

Подібну динаміку демонструє і Google Trends. Сервіс оцінює не абсолютну кількість запитів, а їхню відносну популярність за шкалою від 0 до 100, де 100 відповідає піковому значенню за обраний період. У травні 2026 року запит «скільки роблять закордонний паспорт» уперше за п'ять років досяг максимальних 100 балів. Попередній пік, близько 96 балів, фіксували у січні.

Зріс також інтерес до запиту «виїхати без візи». У червні його вводили в «Яндексі» 1 251 раз – на 118% більше, ніж у лютому 2025 року, коли інтерес до цієї теми був найнижчим. Попереднього максимуму росіяни досягли зовсім недавно – у березні 2026 року, однак відтоді кількість таких запитів зросла ще на 12%.

Майже рекордних показників досяг і запит «дозвіл на виїзд». У червні його шукали 20 629 разів. Це лише на 10,5% менше за абсолютний максимум, зафіксований у липні 2025 року.

Водночас у Google Trends запит «виїзна віза» у липні 2026 року досяг п'ятирічного максимуму – 100 балів. Попередній пік зафіксували у березні 2023 року, коли показник становив близько 49 балів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін закликав найбільші державні компанії та російських олігархів збільшити інвестиції в економіку на тлі її різкого уповільнення. 

До слова, російський опозиціонер Михайло Ходорковський відреагував на українські удари по складах російського маркетплейса Wildberries, заявивши, що їхній ефект виявився «найсильнішим».

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Теги: росія росіяни Яндекс Google

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