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Замах на Трампа: Секретна служба США назвала ключові помилки безпеки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Замах на Трампа: Секретна служба США назвала ключові помилки безпеки
Секретна служба США знала про ризики для безпеки, яке становило обране кампанією Трампа місце для мітингу
фото з відкритих джерел

Неналежна комунікація з місцевими правоохоронцями ускладнили роботу Секретної служби США напередодні замаху на експрезидента США

Новий звіт Секретної служби США, присвячений розслідуванню обставин інциденту, виявив серйозні проблеми в координації дій між місцевими правоохоронцями та агентами служби. Про це повідомляє агентство АР.

Як зазначає агентство, основні недоліки виникли через неналежну комунікацію між різними відомствами. Секретна служба знала про ризики, які становило місце для мітингу, однак місцева поліція, відповідальна за охорону, не використовувала додаткову радіочастоту для зв'язку з агентами, що призвело до втрати важливої інформації.

Окрім цього, правоохоронці не розмістили охорону на даху будівлі, де перебував стрілець. Щобільше, поліцейські на другому поверсі цієї будівлі не підтримували зв'язку з агентами Секретної служби, що ускладнило координацію дій. Цей інцидент викликав реакцію в Конгресі, де висловили підтримку посиленню охорони кандидатів у президенти на майбутніх виборах.

Нагадаємо, Кандидатів у президенти США посилено охоронятимуть: ухвалено законопроєкт.

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Теги: вибори у США США Дональд Трамп

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