Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай почав нові військові навчання біля Тайваню

Надія Клочко
glavcom.ua
Китай почав нові військові навчання біля Тайваню
Китай розпочав безпрецедентні військові маневри поблизу Тайваню після візиту Ненсі Пелосі
фото: Reuters

Напруга навколо Тайваню не знижується

У понеділок, 8 серпня, китайські військові повідомили про нові навчання неподалік від Тайваню. Це свідчить про те, що активність навколо острова триватиме після серії навчань, які почалися одразу після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомили у командуванні Східного воєнного округу, у понеділок армія Китаю провела протисубмаринні та морські ударні навчання в повітряному та морському просторі поблизу острова Тайвань. У заяві не уточняється, де саме проходили навчання і чи були вони частиною безпрецедентної чотириденної серії навчань навколо Тайваню, які мали завершитися в неділю.

Водночас у неділю Управління морської безпеки Китаю повідомило про старт військових навчань в Бохайському морі з 8 серпня по 8 вересня, та інших навчань у Жовтому морі з 7 по 15 серпня.

Міністерство оборони Тайваню окремо заявило, що в понеділок виявило китайські військові літаки та військові кораблі навколо острова.

Тайвань заявив, що недільні навчання знову симулювали атаки на його головний острів, а також на тайванські кораблі. Міністерство оборони в Тайбеї також повідомило, що Китай розгорнув безпілотники поблизу віддалених островів Тайваню. Тайбей у відповідь відправив літаки та кораблі і стежив за ситуацією за допомогою спостереження та розвідки.

Як відомо, Пекін провів свої найбільш провокаційні військові навчання за десятиліття після поїздки Ненсі Пелосі на Тайвань минулого тижня. Міністерство оборони Тайваню звинуватило китайські літаки та кораблі у проведенні у суботу імітаційних навчань з нападу на головний острів Тайваню. Про завершення навчань Китай оголосив у неділю, 7 серпня. 

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.  Після прибуття на Тайвань вона заявила, що цей візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Читайте також: 

Теги: військові навчання Тайвань Китай

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню 2 серпня
Брязкання зброєю біля Тайваню: Японія заявила про загрозу нацбезпеці
4 серпня, 17:17
Тайвань готується до війни з Китаєм
Тайвань запустив сигнальні ракети через нерозпізнані літаки
6 серпня, 07:44
Тайванський чиновник, який контролював розробку ракет, не повернувся із відрядження. Причини смерті з'ясовуються
На Тайвані загадково помер розробник ракет
6 серпня, 09:12

Політика

Китай почав нові військові навчання біля Тайваню
Китай почав нові військові навчання біля Тайваню
Посол України у Туреччині розповів, як Ердоган впливає на Путіна
Посол України у Туреччині розповів, як Ердоган впливає на Путіна
Обстріли Запорізької АЕС: генсек ООН виступив із заявою
Обстріли Запорізької АЕС: генсек ООН виступив із заявою
Китай завершив військові навчання навколо Тайваню
Китай завершив військові навчання навколо Тайваню
Сенатори США закликали Білий дім оголосити Росію країною-спонсором тероризму
Сенатори США закликали Білий дім оголосити Росію країною-спонсором тероризму
ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки окупантів
ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і десятки окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
54K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
44K
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
28K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
26K
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
18K
У кількох областях прогриміли вибухи

Новини

ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
6 серпня, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
6 серпня, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту