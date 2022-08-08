Китай почав нові військові навчання біля Тайваню

Напруга навколо Тайваню не знижується

У понеділок, 8 серпня, китайські військові повідомили про нові навчання неподалік від Тайваню. Це свідчить про те, що активність навколо острова триватиме після серії навчань, які почалися одразу після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомили у командуванні Східного воєнного округу, у понеділок армія Китаю провела протисубмаринні та морські ударні навчання в повітряному та морському просторі поблизу острова Тайвань. У заяві не уточняється, де саме проходили навчання і чи були вони частиною безпрецедентної чотириденної серії навчань навколо Тайваню, які мали завершитися в неділю.

Водночас у неділю Управління морської безпеки Китаю повідомило про старт військових навчань в Бохайському морі з 8 серпня по 8 вересня, та інших навчань у Жовтому морі з 7 по 15 серпня.

Міністерство оборони Тайваню окремо заявило, що в понеділок виявило китайські військові літаки та військові кораблі навколо острова.

Тайвань заявив, що недільні навчання знову симулювали атаки на його головний острів, а також на тайванські кораблі. Міністерство оборони в Тайбеї також повідомило, що Китай розгорнув безпілотники поблизу віддалених островів Тайваню. Тайбей у відповідь відправив літаки та кораблі і стежив за ситуацією за допомогою спостереження та розвідки.

Як відомо, Пекін провів свої найбільш провокаційні військові навчання за десятиліття після поїздки Ненсі Пелосі на Тайвань минулого тижня. Міністерство оборони Тайваню звинуватило китайські літаки та кораблі у проведенні у суботу імітаційних навчань з нападу на головний острів Тайваню. Про завершення навчань Китай оголосив у неділю, 7 серпня.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Після прибуття на Тайвань вона заявила, що цей візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.