Відсутність військової допомоги США впливатиме на Україну роками – американський полковник

США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, навіть ту, що ще в дорозі

Європейський чиновник назвав рішення адміністрації Трампа призупинити військову допомогу Україні «дріб'язковим і неправильним»

Призупинення американської військової допомоги може впливати на Україну роками. Як інформує «Главком», таку думку висловив американський полковник у відставці Седрік Лейтон у коментарі для CNN.

Американський військовий вважає, що наказ президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні може зашкодити здатності країни боротися з вторгненням Росії в майбутньому.

Раніше стало відомо, що замороження військової допомоги стосуватиметься всього військового обладнання, яке ще не дійшло до України, але вже може мати «вплив навіть через багато років», на думку Лейтона.

«Ці речі, ці продукти можуть бути чим завгодно, від літаків до боєприпасів. Деяким із них потрібні роки, щоб відправитися на фронт, і в цьому конкретному випадку ви спостерігаєте каскадні ефекти, які можуть мати серйозний вплив на здатність українців вести війну», – сказав він.

Та додає, що теперішні дії Трампа полягають в тому, що він фактично припиняє допомогу, яку схвалив президент Байден.

Ще один європейський чиновник назвав рішення адміністрації Трампа призупинити військову допомогу Україні «дріб'язковим і неправильним».

«Я надзвичайно розчарований», – сказав чиновник CNN.

Західний чиновник сказав, що Україна, ймовірно, зможе підтримувати поточний темп бойових дій протягом кількох тижнів, можливо, до початку літа – до того, як пауза США почне мати серйозний ефект.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

Bloomberg посилається на слова анонімного американського чиновника Міністерства оборони, який повідомив, що США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, «доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру».

За словами посадовця, постачання всього військового обладнання США, яке ще не дійшло до України, буде призупинено, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Чиновник каже, що Трамп наказав міністру оборони США Піту Гегсету «зробити паузу» .