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Росія витрачає чверть бюджету на параноїдальний страх Путіна – розвідка США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія витрачає чверть бюджету на параноїдальний страх Путіна – розвідка США
Путін переконаний, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь
фото з відкритих джерел

Путін продовжує вірити в існування загрози для РФ з боку Заходу

Страх російського диктатора Володимира Путіна перед спробами Заходу «обмежити владу Росії» призвів до витрат приблизно 25% державного бюджету РФ на мілітаризацію. Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, пише «Голос Америки».

Гейнс зазначила, що зусилля НАТО були спрямовані на запевнення у зворотному – що Захід не загрожує Росії, утім Путін сам власними рішеннями прискорив «події, яких намагався уникнути». Йдеться про вступ до НАТО сусідньої Фінляндії і Швеції.

Керівниця розвідки впевнена, що Путін продовжує вірити в існування загрози для РФ і вважає, що збільшення мілітаризації «донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії».

Сенатор Ангус Кінг поцікавився, яким чином можна переконати Путіна, що НАТО не є агресивним блоком і не збирається нападати на Росію. На думку сенатора, російські спецслужби за своєю суттю є «параноїдальною організацією».

«Так, я згодна з вами, що з цим пов’язана певна параноя, він (Путін, – «Главком») дійсно вірить, що безпека його країни певною мірою перебуває під загрозою», – відповіла Гейнс.

Стратегічні цілі російського диктатора, за інформацією розвідниці, також залишаються незмінними – він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України як підтвердження свого переконання у прагненні США та Європи «обмежити владу Росії».

Крім того, Гейнс відзначила, що Путін намагається скористатися глобальними подіями, такими як загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, «щоб розділити нас із нашими союзниками».

Очільниця Національної розвідки США запевнила, Путін переконаний у тому, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь. Вона прогнозує, що агресивна тактика Москви продовжуватиметься, і війна найближчим часом навряд чи завершиться. Зокрема на продовження агресії РФ диктатор готовий витрачати дедалі більше бюджетних коштів.

«Путін збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію», – сказала Гейнс, додавши, що наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс висловив стурбованість нещодавніми діями Росії на території країн НАТО. Зокрема, Альянс пообіцяв відповісти їй «індивідуально й колективно».

До слова, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

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Теги: війна путін США розвідка НАТО

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