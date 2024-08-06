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В Україні припинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні припинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з Росією
Поки невідомо, на скільки часу буде закрито пункт пропуску
фото з відкритих джерел

Пункт пропуску використовували, аби повертати людей з окупованих територій

У вівторок, 6 серпня, на Сумщині припинив працювати пункт пропуску «Колотилівка – Покровка» на кордоні з Росією. Його використовували, щоб повернути людей з окупованих росіянами територій на підконтрольні Україні. Про це повідомляє «Суспільне».

«Сьогодні закрили пункт пропуску, але поки що деталей немає. Ми попередили людей, щоб там знали», – розповіла волонтерка пункту допомоги «Атмосфера» Катерина Арісой.

Наразі поки невідомо, на який саме час закрили цей пункт пропуску.

Нагадаємо, у російському прикордонні на Курщині йдуть бої. Міноборони РФ визнало, що збройні сутички на території Курської області тривають з 8-ї ранку.

За версією Міноборони РФ, до кордону начебто підійшли 300 бійців 22-ї механізованої бригади ЗСУ і за підтримки 11 танків і понад 20 бронемашин атакували прикордонні частини РФ у Миколаєво-Дар'їному та Олешні. У бій вступили прикордонні війська ФСБ Росії та авіація. Також вороже Міноборони заявило, що нібито перекидає резерви на Курщину.

Також повідомлялося, що нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Миколаєво-Дар'їно – Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

Як повідомлялося, у Курській області РФ було збито гвинтокрил Ка-52 «Алігатор».

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Теги: пункт пропуску Сумщина росія окупація

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