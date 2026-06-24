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У Краснодарському краї впав вертоліт Мі-2

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Краснодарському краї впав вертоліт Мі-2
За попередніми даними, на борту перебувала одна людина
фото: ТАСС (ілюстративне)

На місце падіння прибули рятувальники

Вертоліт Мі-2, який здійснював обприскування поля поблизу хутора Прикубанський у Краснодарському краї, зазнав аварії. Про це повідомляє Главком з посиланням на ТАСС.

«У районі хутора Прикубанський сталося падіння вертольота Мі-2, який здійснював обприскування поля», – сказав співрозмовник пропагандистського видання.

Мі-2 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Широко застосовують для виконання різноманітних цивільних і військових завдань.

За попередніми даними, на борту перебувала одна людина – він загинув у результаті аварії. На місце падіння прибули рятувальники.

Нагадаємо, 15 червня радянський надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області. Екіпажу, за попередніми даними, вдалося врятуватися.

Також 3 квітня у тимчасово окупованому Криму зазнав аварії російський багатоцільовий винищувач Су-30. Інцидент стався близько 11:00 під час так званого «навчально-тренувального польоту». Стверджується, що літак був без боєкомплекту.

Зокрема, екіпаж вертольота Robinson, який вилетів у неділю 21 червня до північного селища в Приморському краї РФ, перестав виходити на зв’язок.

До слова, губернатор Мурманської області Андрій Чибіс офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка під час авіатрощі в тимчасово окупованому Криму. Він перебував на борту військово-транспортного літака Ан-26. Аварія сталася ввечері 31 березня літак Ан-26 зник із радарів під час польоту над територією окупованого Криму. На борту перебували сім членів екіпажу та 22 пасажири, всі вони загинули.

Теги: росія росіяни авіакатастрофа

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