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Російське міністерство відмовилося визнавати путінську анексію українських територій

Надія Клочко
glavcom.ua
Російське міністерство відмовилося визнавати путінську анексію українських територій
У документі Мінпромторгу РФ від 18 листопада «Л/ДНР» вказуються як окремі держави
фото з відкритих джерел

Мінпромторг РФ називає «ЛНР» та «ДНР» окремими державами

Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації не визнає анексію окупованих територій Донецької та Луганської областей України. У проєкті ухвали уряду, розробленому 18 листопада, ці регіони називається окремими державами.

Так, згідно з документом, вивізні квоти на добрива не поширюються на добрива, що вивозяться до «Донецької народної республіки», «Луганської народної республіки», «республіки Абхазії» та «республіки Південної Осетії», повідомляють російські ЗМІ.

Зазначимо, агентство Associated Press раніше повідомило, що російський диктатор Володимир Путін протягом тижня тримає інформаційну паузу, коли його окупаційні війська програють на фронті в Україні. Він воліє говорити лише про перемоги, а от погані новини залишає іншим спікерам. 

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Генеральна асамблея ООН 12 жовтня ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

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Теги: «ЛНР» «ДНР» окупація анексія росія

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