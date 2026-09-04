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США висунули Україні та Росії умову перед візитом Віткоффа та Кушнера

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США висунули Україні та Росії умову перед візитом Віткоффа та Кушнера
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Путіна та Зеленського
фото: nytimes.com

Вашингтон зажадав від Києва тимчасово не бити по Москві та енергетичних об'єктах РФ, натомість росіяни мали припинити ракетні атаки на українську столицю

Сполучені Штати висунули Україні та Росії умову щодо тимчасового припинення повітряних ударів на час візиту американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Домовленості щодо безпеки представників президента США Дональда Трампа обговорювалися протягом кількох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, Віткофф і Кушнер цими вихідними вирушать до Москви та Києва у спробі відновити переговори щодо можливої мирної угоди та завершення російсько-української війни.

У суботу американські представники мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього вони вирушать до Києва, де проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Для Віткоффа та Кушнера це стане першим візитом до української столиці.

Як розповіли співрозмовники The New York Times, підготовка поїздки тривала кілька тижнів. Вашингтон наполягав на спеціальних заходах безпеки на час перебування своїх представників у Росії та Україні.

Зокрема, США вимагали, щоб Україна тимчасово припинила атаки безпілотниками на Москву та російські енергетичні об'єкти, поки Віткофф і Кушнер перебуватимуть у РФ. Водночас Росія мала припинити ракетні удари по Києву.

Поки невідомо, чи везуть американські переговорники Зеленському та Путіну нові пропозиції щодо завершення війни. За іншою версією, Вашингтон спробує переконати сторони скоротити розбіжності з питань, які досі блокують можливу домовленість.

Одним із головних невирішених питань залишається майбутнє Донбасу, частина якого перебуває під російською окупацією. Віткофф і Кушнер раніше вже кілька разів відвідували Москву, але досі не приїжджали до Києва, попри численні офіційні запрошення. Сам Віткофф зустрічався з Путіним понад шість разів.

Крім того, два тижні тому до Москви їздив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Його візит тривав лише кілька годин, протягом яких він провів переговори з російським колегою.

Водночас The New York Times зазначає, що Україна зіткнулася з дефіцитом ракет-перехоплювачів для протидії російським ракетним атакам. Через це Київ та низка інших українських міст стали більш вразливими до ударів.

Попри проблеми російської економіки та енергетичного сектору, залишається незрозумілим, чи готовий Путін відмовитися від своїх територіальних вимог. Деякі українські посадовці припускають, що умови для укладення мирної угоди можуть не сформуватися до наступної весни.

Причиною таких оцінок є очікування, що Москва спробує використати зимові місяці для масштабних атак на українську енергетику. Російське керівництво може розраховувати, що проблеми зі світлом і теплом посилять тиск на Київ та змусять Україну стати поступливішою на переговорах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив майбутні візити Віткоффа та Кушнера. За його словами, американські представники відвідають Москву, а в неділю прибудуть до Києва.

Зеленський також заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів протягом часу, необхідного для проведення переговорів та вирішення логістичних питань, пов'язаних із візитом американської делегації. Водночас президент наголосив, що Росія має дзеркально забезпечити «тишу» та утриматися від власних повітряних атак.

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Теги: росія Україна Стів Віткофф Джаред Кушнер переговори

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