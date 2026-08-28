Пентагон готує чотири сценарії для військ США в Європі: що зміниться

Вашингтон визначиться з варіантами розміщення американського контингенту до 6 листопада

Пентагон готує щонайменше чотири варіанти майбутньої військової присутності США в Європі. Остаточне рішення ще не ухвалене, а підготовлені сценарії можуть передбачати як збереження нинішнього рівня сил, так і їхнє суттєве скорочення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пентагон має представити міністру оборони США Піту Гегсету щонайменше чотири сценарії до 6 листопада. Це приблизно на місяць раніше, ніж завершиться шестимісячний перегляд американської військової присутності в Європі, який Вашингтон розпочав у червні.

За даними Reuters, варіанти відрізнятимуться за кількома ключовими параметрами:

чисельністю американських військових у Європі;

місцями їхнього розміщення;

швидкістю, з якою можна буде змінювати угруповання;

витратами на кожен із варіантів.

Наразі в Європі перебуває близько 80 тис. американських військовослужбовців. Європейські союзники побоюються, що перегляд може завершитися значним скороченням контингенту. Водночас американська адміністрація наполягає, що європейські країни НАТО повинні брати на себе більшу частину відповідальності за оборону континенту.

Що саме перевіряє Пентагон

Перегляд стосується не лише кількості солдатів чи конкретних військових баз. Вашингтон оцінює, наскільки американські сили зможуть діяти в Європі за різних умов, а також які можливості союзники готові надати США.

Зокрема, Пентагон вивчає:

доступ американських військових до баз;

права на польоти та використання повітряного простору;

космічну, кібернетичну та розвідувальну інфраструктуру союзників;

оборонні витрати європейських країн;

готовність НАТО компенсувати можливі прогалини у разі скорочення американської присутності.

Раніше в межах цього перегляду Пентагон уже розіслав країнам НАТО анкету із запитаннями про оборонні видатки, умови перебування американських військ та позицію союзників щодо зовнішньої політики Вашингтона.

Окремим фактором стали претензії адміністрації Дональда Трампа до деяких союзників через їхню позицію під час війни США з Іраном. Вашингтон, зокрема, незадоволений обмеженнями, які окремі країни запроваджували щодо доступу американських літаків до своїх баз і повітряного простору.

США хочуть більшої ролі Європи

27 серпня заступник міністра війни США з питань політики Елбридж Колбі обговорив перегляд із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представниками країн Альянсу в Брюсселі. За інформацією НАТО, Колбі поінформував союзників про перебіг оцінки американської військової присутності в Європі.

Колбі наголосив на необхідності переходу до моделі, за якої європейські держави відіграватимуть більшу роль у забезпеченні власної оборони. Водночас він підкреслив важливість збереження трансатлантичної єдності.

Йдеться не лише про можливе скорочення американських військ. Перегляд має визначити, якою саме повинна бути військова присутність США в Європі, які завдання вона виконуватиме та яку частину оборонного навантаження зможуть перебрати союзники.

Нагадаємо, у травні Пентагон уже скоротив кількість американських бойових бригад у Європі з чотирьох до трьох – до рівня 2021 року. Водночас американське військове відомство заявило, що остаточне розташування сил визначатиметься після додаткового аналізу стратегічних потреб США та спроможності союзників самостійно робити внесок в оборону Європи. До слова, раніше «Главком» писав про скорочення американських військ у Європі.