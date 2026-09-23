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Зеленський обговорив із прем’єр-міністеркою Японії посилення ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський обговорив із прем’єр-міністеркою Японії посилення ППО
Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі
фото: Офіс президента

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі підтвердила, що її країна продовжуватиме надавати підтримку Україні

У Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського із прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував японській стороні за багаторічну підтримку, зокрема за енергетичну допомогу, санкційний тиск на РФ та реалізацію гуманітарних проєктів. Санае Такаїчі підтвердила, що Японія продовжуватиме надавати підтримку Україні.

Під час перемовин лідери обговорили напрями взаємовигідної співпраці. Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися власним досвідом і технологіями, а також відзначив японські розробки у сфері ППО, які можуть допомогти захистити цивільну інфраструктуру під час наступної зими.

Крім того, Президент запросив очільницю японського уряду відвідати Україну, зокрема Києво-Печерську лавру, у відбудові якої після червневої атаки російських дронів допомагала Японія.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

Теги: Японія Володимир Зеленський

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