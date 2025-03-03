Трамп не хоче, щоб Зеленський ішов у відставку – міністр торгівлі США

Раніше американський лідер заявив, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»

Трамп намагатиметься знайти інструменти, щоб посадити представників України та Росії за стіл переговорів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не хоче, щоб президент України Володимир Зеленський пішов у відставку після конфлікту в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра торгівлі США Говарда Лутніка в інтерв'ю CNN.

За словами Лутніка, Трамп «не втручається в українську політику» та хоче бути «миротворцем».

Водночас щодо можливих наступних кроків та припинення допомоги Україні, міністр торгівлі наголосив, що Трамп точно розгляне це питання. «Він буде ретельно обмірковувати, що робити і як реагувати», – додав він.

Як зазначив міністр, президент США «збирається з'ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії, і які інструменти він може використати щодо України, щоб посадити їх за стіл переговорів».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського.

Нагадаємо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом. Водночас світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Також Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після конфлікту у Білому домі, можна врятувати.