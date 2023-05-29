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РФ схвалила закон, який дозволяє проводити вибори на територіях з воєнним станом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ схвалила закон, який дозволяє проводити вибори на територіях з воєнним станом
Рішення про призначення виборів і референдумів схвалюватиме комісія спільно з ФСБ та міноборони РФ
фото з відкритих джерел

Вибори та референдуми можуть проводитися як на всій території, на якій запроваджено воєнний стан, так і на частині такої території

В Росії схвалили закон, що виключає заборону на проведення референдумів і виборів до органів держвлади та місцевого самоврядування у суб'єктах РФ, де запроваджено воєнний стан. Про це повідомляють росЗМІ.

Рішення про призначення виборів і референдумів у регіонах, де введено воєнний стан, приймається Центральною виборчою комісією РФ за результатами консультацій з міноборони та ФСБ. Вибори та референдуми можуть проводитися як на всій території, на якій запроваджено воєнний стан, так і на частині такої території.

«Зазначені зміни дозволять провести у вересні 2023 року вибори в нових регіонах РФ для формування там законодавчих органів державної влади та представницьких органів муніципальних утворень», – йдеться в дописі.

Зокрема, російський диктатор 19 жовтня 2022 заявив, що воєнний стан вводиться в «ДНР», «ЛНР», Запорізькій і Херсонській областях з 20 жовтня. У низці регіонів було запроваджено рівень підвищеної готовності та середній рівень реагування.

Крім того, Путін у жовтні 2022 року підписав федеральні конституційні закони про «прийняття» нових територій до складу Росії та утворення нових суб'єктів РФ. До складу Росії увійшли так звані «ЛНР», «ДНР», Запорізька та Херсонська області. Це сталося після псевдореферендумів, які відбулися у регіонах 23-27 вересня. У «ДНР» за це рішення проголосували 99,23% виборців, у «ЛНР» – 98,42%, у Херсонській області – 87,05% та у Запоріжжі – 93,11%.

Нагадаємо, Росія хоче створити аналог «китайського файрвола», щоб заблокувати доступ до всіх небажаних сайтів, у тому числі за допомогою VPN-сервісів. 

До слова, губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков вигадав, як зупинити обстріли в області. За словами чиновника країни-терористки необхідно окупувати Харків.

Теги: росія закон воєнний стан вибори в Росії

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