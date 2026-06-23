Трамп назвав «поганих» союзників по НАТО для США під час війни з Іраном

Трамп: Італія була дуже поганою. Німеччина була дуже поганою, інші країни

Під критику Дональда Трампа потрапила Італія та Німеччина

Президент США Дональд Трамп назвав Італію та Німеччину «дуже поганими» союзниками по НАТО під час війни з Іраном. Про це пише «Главком».

За словами американського президента, ці країни не підтримали США. Трамп зазначив, що Сполучені Штати витрачають гроші на їхній захист від Росії, проте у відповідь на прохання про допомогу в дрібницях чують відмову.

Трамп назвав такі слова дурістю та наголосив, що Італія, Німеччина та деякі інші держави повелися дуже погано.

«Вони не були з нами. Я кажу: якщо ми захищаємо їх від Росії, ми витрачаємо всі ці гроші, ми хочемо, можливо, допомоги по дрібницях... вони кажуть: ні. Нерозумно говорити таке. Знаєте що? Італія була дуже поганою. Німеччина була дуже поганою, інші країни», - заявив Трамп.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану. Рубіо розповів, що у Вашингтоні незадоволені позицією союзників, які не надали достатньої підтримки під час військової операції.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попереджав, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

До слова, американський лідер різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.