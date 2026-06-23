Трамп назвав «поганих» союзників по НАТО для США під час війни з Іраном
Під критику Дональда Трампа потрапила Італія та Німеччина
Президент США Дональд Трамп назвав Італію та Німеччину «дуже поганими» союзниками по НАТО під час війни з Іраном. Про це пише «Главком».
За словами американського президента, ці країни не підтримали США. Трамп зазначив, що Сполучені Штати витрачають гроші на їхній захист від Росії, проте у відповідь на прохання про допомогу в дрібницях чують відмову.
Трамп назвав такі слова дурістю та наголосив, що Італія, Німеччина та деякі інші держави повелися дуже погано.
«Вони не були з нами. Я кажу: якщо ми захищаємо їх від Росії, ми витрачаємо всі ці гроші, ми хочемо, можливо, допомоги по дрібницях... вони кажуть: ні. Нерозумно говорити таке. Знаєте що? Італія була дуже поганою. Німеччина була дуже поганою, інші країни», - заявив Трамп.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану. Рубіо розповів, що у Вашингтоні незадоволені позицією союзників, які не надали достатньої підтримки під час військової операції.
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попереджав, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.
До слова, американський лідер різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.
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