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Трамп назвав «поганих» союзників по НАТО для США під час війни з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп назвав «поганих» союзників по НАТО для США під час війни з Іраном
Трамп: Італія була дуже поганою. Німеччина була дуже поганою, інші країни
фото: AP

Під критику Дональда Трампа потрапила Італія та Німеччина

Президент США Дональд Трамп назвав Італію та Німеччину «дуже поганими» союзниками по НАТО під час війни з Іраном. Про це пише «Главком».

За словами американського президента, ці країни не підтримали США. Трамп зазначив, що Сполучені Штати витрачають гроші на їхній захист від Росії, проте у відповідь на прохання про допомогу в дрібницях чують відмову.

Трамп назвав такі слова дурістю та наголосив, що Італія, Німеччина та деякі інші держави повелися дуже погано.

«Вони не були з нами. Я кажу: якщо ми захищаємо їх від Росії, ми витрачаємо всі ці гроші, ми хочемо, можливо, допомоги по дрібницях... вони кажуть: ні. Нерозумно говорити таке. Знаєте що? Італія була дуже поганою. Німеччина була дуже поганою, інші країни», - заявив Трамп.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни проти Ірану. Рубіо розповів, що у Вашингтоні незадоволені позицією союзників, які не надали достатньої підтримки під час військової операції.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попереджав, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

До слова, американський лідер різко розкритикував країни НАТО, назвавши їх боягузами за відмову допомагати США у забезпеченні безпеки стратегічно важливої Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових поставок нафти.

Теги: США Дональд Трамп НАТО Іран війна Німеччина Італія

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