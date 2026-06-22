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США дозволили продаж іранської нафти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США дозволили продаж іранської нафти
Скотт Бессент зробив заяву про іранську нафту
фото: Reuters, Treasury Secretary Scott Bessent/Х

Міністерство фінансів видало ліцензію на нафту

Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяє постачання та продаж іранської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  міністра фінансів США Скотта Бессента.

«У рамках триваючих плідних переговорів у Швейцарії Іран взяв на себе зобов’язання забезпечити вільний і відкритий транзит у Ормузькій протоці та дозволити інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в’їзд до своєї країни. У рамках цієї угоди Міністерство фінансів видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти», – йдеться у дописі.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що за результатами переговорів зі Сполученими Штатами Тегеран домігся послаблення санкційного тиску та повернення частини заморожених за кордоном активів. Санкції щодо експорту іранської нафти були скасовані, а частину активів, які перебували за кордоном, повернуто Ірану. 

Зауважимо, переговори між представниками Ірану та США відбулися у Швейцарії 21 червня. Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливість відновлення ударів по Ірану, що, як зазначають західні медіа, ускладнило переговорний процес.

Як повідомлялося, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми. 

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Теги: нафта США Іран

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