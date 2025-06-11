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Сербія готова відновити декілька українських міст – Вучич

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сербія готова відновити декілька українських міст – Вучич
Як зазначив політик, Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу Сербії 
скріншот з відео

За словами глави Сербії, відновлення України стало б «чітким проявом конкретної допомоги»

Сербія підтримує територіальну цілісність України та готова допомогти у відновленні одного-двох міст або невеликого регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Сербії Александара Вучича під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа».

Президент Сербії зауважив, що українці вже «ситі» словами про велику підтримку та значну допомогу Україні. «Від імені моєї країни я можу сказати, що Сербія залишатиметься твердою та непохитною у дотриманні Статуту ООН і міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаний ООН як найважливіший принцип. Ми завжди за це виступали і, як я вже сказав, залишатимемося твердими. Думаю, що певним чином це може бути корисним і для України», – каже він.

За словами політика, відновлення України стало б «чітким проявом конкретної допомоги». Вучич наголосив, що Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу Сербії та підтримку територіальної цілісності країни.

«Ми готові вислухати вас і подивитися, як ми можемо бути корисними та підтримати вас. Я сподіваюся, що ми зможемо без гучних слів зробити хоча б трохи більше для українського народу, бо українці справді на це заслуговують», – каже він.

Нагадаємо, в Одесі відбувається саміт «Україна – Південно-Східна Європа». За словами президента, під час засідання будуть розглянуті: регіональна безпека, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетична безпека, розмінування, післявоєнна відбудова, реабілітація, оздоровлення та підтримка військовослужбовців, дітей і ветеранів.

Як зазначив президент, Російська Федерація планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. За словами Зеленського, південно-східна Європа, Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Такі дії країна-агресор вже проводила на Балканах, намагалася  маніпулювати громадською думкою в Румунії, а Молдову протягом трьох десятиліть утримувати в бідності та нестабільності, щоб притягти під свій контроль.

До слова, у ніч проти 11 червня російські терористи завдали ударів по Одещині. На місці влучань виникли пожежі, пошкоджені будинки. Обійшлось без постраждалих.

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Теги: Сербія

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