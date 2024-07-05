Хакер викрав внутрішні дані компанії-розробника ChatGPT

Інцидент з викраденням даних стався на початку 2023 року

Хакер зміг викрасти дані з дискусій на онлайн-форумі, де обговорювали новітні технології OpenAI

Хакер отримав доступ до внутрішніх систем обміну повідомленнями OpenAI та викрав інформацію про розробку технологій штучного інтелекту компанії. Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, інцидент стався на початку 2023 року. За словами обізнаних джерел, хакер зміг викрасти дані з дискусій на онлайн-форумі, де співробітники обговорювали новітні технології OpenAI. Проте він не потрапив у системи, де гігант розміщує та навчає штучний інтелект.

Джерела також стверджують, що керівництво OpenAI розповіло про інцидент співробітникам під час загальних зборів в офісі компанії в Сан-Франциско у квітні 2023 року і повідомило про нього раду директорів. Але керівники вирішили не ділитися новиною публічно, оскільки інформацію про клієнтів чи партнерів не викрали. Керівництво не розглядало інцидент як загрозу національній безпеці, оскільки вважало, що хакер був приватною особою, не пов’язаною з іноземним урядом. OpenAI не повідомила про ситуацію ФБР або інші правоохоронні органи.

У деяких співробітників OpenAI ця новина викликала побоювання, що іноземні супротивники, такі як Китай, можуть вкрасти технологію штучного інтелекту, яка – хоча зараз це переважно робочий і дослідницький інструмент – може з часом поставити під загрозу національну безпеку США. Це також викликало питання про те, наскільки серйозно OpenAI ставиться до безпеки, і викрило розбіжності всередині компанії щодо ризиків штучного інтелекту.

Як повідомлялося, американська компанія OpenAI хоче заборонити доступ до своєї технології ChatGPT на всій території Китаю. Варто додати, що на материковій частині Китаю доступ до чатбота й так був обмежений, але окремі китайські стартапи могли користуватися платформою.

Нагадаємо, журнал Time підписав багаторічну угоду щодо контенту з OpenAI, яка надасть виробнику ChatGPT доступ до свого архіву новинного контенту.

Раніше співзасновник Microsoft Білл Гейтс висловив думку, що штучний інтелект полегшить боротьбу зі зміною клімату.

До слова, Україна посідає друге місце за кількістю компаній, що спеціалізуються на штучному інтелекті серед країн Центральної та Східної Європи.