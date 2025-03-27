Скільки Канаді коштуватимуть дострокові вибори: виборчком шокував сумою

Марк Карні, П'єр Пуальєвр та Джагміт Сінгх боротимуться за посаду прем'єра на виборах у Канаді

Цьогорічні вибори у Канаді коштуватимуть трохи дешевше, ніж дострокові вибори Джастіна Трюдо у 2021 році

Федеральні вибори в Канаді відбудуться 28 квітня, і передвиборчі перегони, запущені прем'єром Марком Карні, стартували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

Відмінність виборчої кампанії 2025 року – весь процес коштуватиме виборцям трохи дешевше, ніж дострокові вибори Джастіна Трюдо у 2021 році. Але сума всеодно шокує канадців Так, голова виборчої комісії Канади Стефан Перро прогнозує, що кампанія коштуватиме платникам податків приблизно $570 млн.

Стефан Перро каже, що для проведення кампанії планується найняти близько 250 тис. працівників.

Цього року виборчком відновлює програму зі створення виборчих дільниць у 119 кампусах (університетське (інститутське), студентське містечко – «Главком») по всій Канаді, де навчається приблизно 60% студентів. За словами Перро, кількість виборчих дільниць в громадах корінних народів буде збільшена втричі порівняно з попередніми федеральними виборами.

Заходи, які застосовувалися під час пандемії Covid-19, більше не використовуватимуться. Наприклад, поштові скриньки, куди канадці опускали свої бюлетені для голосування, не використовуватимуться на майбутніх виборах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав провести вибори 28 квітня. Прем'єр-міністр пояснив, що рішення про проведення дострокових виборів продиктоване необхідністю у найкоротші терміни виправити проблеми в економіці країни та відреагувати на тарифну політику американської адміністрації.

При цьому як Марк Карні так і його опоненти серед яких лідер консерваторів П'єр Пуальєвр, та Джагміт Сінгх, голова НДП уже встигли дати виборцям перші обіцянки.