Словацька опозиція розглядає відправку своїх військових до України в разі перемоги на виборах

Парламентські вибори у Словаччині пройдуть у вересні 2027 року, якщо не трапляться позачергові

Опозиціонер пообіцяв, що Братислава збільшить витрати на оборону та візьме участь у військових місіях в Україні, якщо влада у Словаччині буде змінена

Член Національної ради Словаччини від опозиційної партії «Свобода і солідарність» Юрай Крупа пообіцяв кардинально змінити відношення країни до України та «наздогнати пропущений потяг посилення оборони в Європі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Dennik N.

За словами опозиціонера, антиукраїнська політика прем’єра Словаччини Роберта Фіцо унеможливлює підтримку європейського курсу та підтримки України.

«У нинішній ситуації та з антиєвропейським і антиукраїнським урядом Фіцо крок до побудови зміцненої європейської оборонної структури є немислимим», – розповів Крупа.

За його словами, після повернення його політичної сили до влади, Братислава збільшить витрати на оборону та візьме участь у військових місіях в Україні – під прапором ЄС або в рамках «Коаліції охочих».

«Але саме тому ми повинні надіслати чіткий сигнал суспільству, що коли відбувається зміна влади, опозиція, природно, має неабиякий інтерес наздогнати пропущений потяг посилення оборони в Європі, а також брати участь у європейському контингенті в Україні», – розповів Крупа.

«Свобода і солідарність» була частиною коаліційного уряду Словаччини до 2022 року. Після приходу до влади чинного прем’єра Фіцо, партія перейшла в опозицію.

Парламентські вибори у Словаччині пройдуть у вересні 2027 року, якщо не трапляться позачергові.

Нагадаємо, словацький премʼєр-міністр під час відзначення «80-річчя визволення Братислави» порівняв запрошених послів ЄС з маленькими дітьми. Також на захід до Фіцо прибули російський та білоруський посли. Окрім представників влади, до меморіального комплексу «Славін» також приїхали учасники проросійського угруповання «Брат за брата».

Також, по усій Словаччині відбулись акції протесту проти змін до закону про громадські організації, які протестувальники називають «навіяними правилами Путіна».